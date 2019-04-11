Ее рисуют в искаженном свете, – Опра Уинфри прокомментировала негативные слухи о Меган Маркл

6 Читати новину українською
Ее рисуют в искаженном свете, – Опра Уинфри прокомментировала негативные слухи о Меган Маркл

Знаменитая американская телеведущая Опра Уинфри рассказала о герцогине Сассекской, с которой познакомилась еще во времена ее актерской карьеры. По словам Опры, Меган Маркл – человек с большим сердцем и все, что о ней говорят – полные глупости.

Накануне сеть взбудоражила новость о сотрудничестве принца Гарри и Опры Уинфри, а именно о совместном запуске документального сериала о психическом здоровье. После обсуждения деталей сериала в эфире программы CBS знаменитости не могли не поговорить о Меган Маркл, жене принца Гарри.

Читайте также: Безжалостная карьеристка, которая очаровала принца, – журналист жестко выразился о Меган Маркл

За последние полгода на беременную Герцогиню Сассекскую свалилось немало негатива. Иностранные СМИ не прекращают публиковать материалы, в которых говорят о невыносимом характере, требовательности и стабильной смене персонала из-за разногласий с Меган. Однако, как утверждает Уинфри, тех, кто лично знаком с герцогиней, такие слухи очень огорчают.

Друзья и близкие знают, что кроме изящества и драйва, с которыми Меган выполняет свои новые светские обязанности, у нее большое, щедрое, любящее сердце,
– заверила Уинфри.

Также она добавила, что жена принца Гарри не читает прессу, а к слухам старается относиться с юмором.

blog_ava
Как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию: важные советы
сегодня
5038
Теги: LifeStyle Королівська сім'я Опра Уинфри Меган Маркл Новости LifeStyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Куда пойти в Киеве в апреле: афиша самых интересных событий
10 апреля 20:02 Куда пойти в Киеве в апреле: афиша самых интересных событий
731
Север помнит: биографии самых ярких актеров "Игры престолов"
10 апреля 18:30 Север помнит: биографии самых ярких актеров "Игры престолов"
Олена Кандяк 92
Булочки с маком: простой рецепт приготовления
10 апреля 16:48 Булочки с маком: простой рецепт приготовления
Богданна Рибак 92
Рецепт паштета – пошаговое приготовление домашней закуски
10 апреля 11:53 Рецепт паштета – пошаговое приготовление домашней закуски
Богданна Рибак 139
Куда поехать на Пасху в Украине: лучшие места для отдыха
10 апреля 09:03 Куда поехать на Пасху в Украине: лучшие места для отдыха
220
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук