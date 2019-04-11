Ее рисуют в искаженном свете, – Опра Уинфри прокомментировала негативные слухи о Меган Маркл

Знаменитая американская телеведущая Опра Уинфри рассказала о герцогине Сассекской, с которой познакомилась еще во времена ее актерской карьеры. По словам Опры, Меган Маркл – человек с большим сердцем и все, что о ней говорят – полные глупости.

Накануне сеть взбудоражила новость о сотрудничестве принца Гарри и Опры Уинфри, а именно о совместном запуске документального сериала о психическом здоровье. После обсуждения деталей сериала в эфире программы CBS знаменитости не могли не поговорить о Меган Маркл, жене принца Гарри.

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За последние полгода на беременную Герцогиню Сассекскую свалилось немало негатива. Иностранные СМИ не прекращают публиковать материалы, в которых говорят о невыносимом характере, требовательности и стабильной смене персонала из-за разногласий с Меган. Однако, как утверждает Уинфри, тех, кто лично знаком с герцогиней, такие слухи очень огорчают.

Друзья и близкие знают, что кроме изящества и драйва, с которыми Меган выполняет свои новые светские обязанности, у нее большое, щедрое, любящее сердце,

– заверила Уинфри.

Также она добавила, что жена принца Гарри не читает прессу, а к слухам старается относиться с юмором.