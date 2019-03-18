Ее убила случайность, - врач Юлии Началовой прокомментировал причину смерти певицы

986 Читати новину українською
Врач Юлии Началовой о причине ее смерти - Ее убила случайность
Умерла российская певица Юлия Началова / Instagram / @julianachalova

Российская певица Юлия Началова, выступавшая на оккупированном Донбассе, умерла в возрасте 38 лет. Неожиданную смерть артистки решил прокомментировать врач Василий Шуров, который сотрудничал со звездой.

В комментарии журналистам "Комсомольская правда" он заявил, что певица незадолго до смерти проходила курс лечения подагры. Во время визита в госпиталь Юлия Началова лишилась чувств, после чего у нее обнаружили нарушение работы почек. В то же время какой-либо нарко- или алкозависимости у звезды не было, поэтому медик опроверг слухи, которые распространились в сети.

Читайте также: Похороны российской певицы Юлии Началовой перенесли

Юля не была зависима, не пила, не употребляла наркотики. Она проходила лечение в связи с подагрой. Упала в обморок, после чего пришла в клинику к неврологу. Но уже в клинике выяснилось, что невролог тут не нужен, у нее нарушена функция почек, как следствие подагры,
– рассказал Василий Шуров.

Кроме этого, в российских СМИ предполагали, что причиной смерти Юлии Началовой могли быть диабет и гангрена. Это решил прокомментировать медик, который добавил, что причиной ее смерти было повреждение ноги, которое переросло в гангрену.

"У нее не было ни диабета, ни волчанки. Поджелудочная железа была в идеальном состоянии, глюкоза – в пределах нормы, если только за эти полгода не произошло чего-то необычного, и болезнь неожиданно возникла... Дело не в диабете. Даже если болезнь возникла в те полгода, что Юля не наблюдалась у нас, за такое короткое время она не могла привести к гангрене и ампутации. Самое страшное, что Юлю убила случайность. Натерла ногу, попала инфекция, развилась гангрена. До последнего мы не думали, что все так закончится. Ничего не предвещало", – добавил Василий Шуров.

Читайте также: Умерла Юлия Началова: биография российской певицы

По словам медика, Юлия Началова терпела невыносимые боли из-за воспаления суставов. Певица даже заказывала себе специальную обувь, чтобы не передавливать ногу. Однако обострение подагры не могло привести к смерти звезды.

Ей приходилось терпеть адские боли, суставы сильно воспалялись, увеличивались в размере. Но от подагры люди не умирают. Другое дело, что из-за болезни у нее была сильная деформация стопы, Юля даже носила специальные расширенные модели обуви, чтобы не передавливать ногу, не нарушить кровообращения. Возможно, она поменяла обувь, а та – натерло ногу,
– отметил он.

Юлию Началову госпитализировали 11 марта. По предварительной информации, у певицы резко ухудшилось состояние здоровья, а врачи обнаружили красную волчанку, двустороннюю пневмонию, сепсис и гангрену. Певицу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, из-за чего у нее начался отек. Юлию Началову ввели в состояние медикаментозной комы. Она умерла 16 марта.

blog_ava
Начало Великого поста 2019: история и правила соблюдения
сегодня
12263
Теги: Новости России LifeStyle Новости LifeStyle Музыка Потери
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Люку Бессону – 60: топ-5 лучших фильмов легендарного кинорежиссера
сегодня 18:21 Люку Бессону – 60: топ-5 лучших фильмов легендарного кинорежиссера
39
День весеннего равноденствия 2019: дата и точное время
сегодня 17:21 День весеннего равноденствия 2019: дата и точное время
179
Начало Великого поста 2019: история и правила соблюдения
сегодня 15:21 Начало Великого поста 2019: история и правила соблюдения
12263
Голос страны 9: все участники шоу, которые сумели поразить звездных судей на кастинге
сегодня 13:31 Голос страны 9: все участники шоу, которые сумели поразить звездных судей на кастинге
Юлія Михайлова 1945
Платье мечты: Андре Тан дебютировал с коллекцией свадебных платьев, которая поражает красотой
17 марта 12:00 Платье мечты: Андре Тан дебютировал с коллекцией свадебных платьев, которая поражает красотой
1023
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук