Ее убила случайность, - врач Юлии Началовой прокомментировал причину смерти певицы

Российская певица Юлия Началова, выступавшая на оккупированном Донбассе, умерла в возрасте 38 лет. Неожиданную смерть артистки решил прокомментировать врач Василий Шуров, который сотрудничал со звездой.

В комментарии журналистам "Комсомольская правда" он заявил, что певица незадолго до смерти проходила курс лечения подагры. Во время визита в госпиталь Юлия Началова лишилась чувств, после чего у нее обнаружили нарушение работы почек. В то же время какой-либо нарко- или алкозависимости у звезды не было, поэтому медик опроверг слухи, которые распространились в сети.

Читайте также: Похороны российской певицы Юлии Началовой перенесли

Юля не была зависима, не пила, не употребляла наркотики. Она проходила лечение в связи с подагрой. Упала в обморок, после чего пришла в клинику к неврологу. Но уже в клинике выяснилось, что невролог тут не нужен, у нее нарушена функция почек, как следствие подагры,

– рассказал Василий Шуров.

Кроме этого, в российских СМИ предполагали, что причиной смерти Юлии Началовой могли быть диабет и гангрена. Это решил прокомментировать медик, который добавил, что причиной ее смерти было повреждение ноги, которое переросло в гангрену.

"У нее не было ни диабета, ни волчанки. Поджелудочная железа была в идеальном состоянии, глюкоза – в пределах нормы, если только за эти полгода не произошло чего-то необычного, и болезнь неожиданно возникла... Дело не в диабете. Даже если болезнь возникла в те полгода, что Юля не наблюдалась у нас, за такое короткое время она не могла привести к гангрене и ампутации. Самое страшное, что Юлю убила случайность. Натерла ногу, попала инфекция, развилась гангрена. До последнего мы не думали, что все так закончится. Ничего не предвещало", – добавил Василий Шуров.

Читайте также: Умерла Юлия Началова: биография российской певицы

По словам медика, Юлия Началова терпела невыносимые боли из-за воспаления суставов. Певица даже заказывала себе специальную обувь, чтобы не передавливать ногу. Однако обострение подагры не могло привести к смерти звезды.

Ей приходилось терпеть адские боли, суставы сильно воспалялись, увеличивались в размере. Но от подагры люди не умирают. Другое дело, что из-за болезни у нее была сильная деформация стопы, Юля даже носила специальные расширенные модели обуви, чтобы не передавливать ногу, не нарушить кровообращения. Возможно, она поменяла обувь, а та – натерло ногу,

– отметил он.

Юлию Началову госпитализировали 11 марта. По предварительной информации, у певицы резко ухудшилось состояние здоровья, а врачи обнаружили красную волчанку, двустороннюю пневмонию, сепсис и гангрену. Певицу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, из-за чего у нее начался отек. Юлию Началову ввели в состояние медикаментозной комы. Она умерла 16 марта.