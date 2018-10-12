Ефросинина, Никитюк и Джамала снялись в аутентичной одежде: яркий фоторепортаж

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Проект "Истинные. Праздники"
Проект "Истинные. Праздники" / karavan.ua

В среду, 14 ноября, в музее Ивана Гончара в Киеве открылась фотовыставка "Истинные. Праздники". В музее собралось много людей, чтобы увидеть народные костюмы XIX века, фотографии украинских звезд в национальных костюмах, принять участие в мастер-классе, а также послушать выступления Нины Матвиенко, участниц группы Dakh Daughters и традиционную музыку Полтавщины.

Об этом в прямом эфире рассказала корреспондент 24 канала.

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На выставке можно приобрести благотворительный календарь "Истинные. Праздники", в котором снялись 15 украинских звезд. Героями съемки стали певицы Тина Кароль, Джамала, Нина Матвиенко, телеведущие Маша Ефросинина, Леся Никитюк, прима-балерина Национального академического театра оперы и балета Екатерина Кухар и другие.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Я дуже щаслива прийняти участь в цьому проекті . Тематика календаря на 2019 рік “Щирі. Свята”. Цей проект починався як соціальна ініціатива. Організатори хотіли показати яким красивим може бути український костюм та зібрати кошти на благодійність. Зараз “Щирі” – це вже традиція. Через вбрання, прикраси, символи ми розповідаємо історію свят, говоримо про родинні цінності, обряди. Окрім цього, “Щирі” зроблять свій внесок у збереження української національної спадщини. Цього року ми реалізуємо проект у партнерстві з Національним центром народної культури "Музей Івана Гончара". Саме на його підтримку буде передано увесь прибуток від продажу благодійного календаря. Кожен місяць у календарі присвячено традиційному українському святу, на що вказують атрибути та елементи вбрання. Певні місяці календаря приурочено до найбільш очікуваної у кожній родині події – весілля. Раніше дівчину вбирали у щедро оздоблений вінок, як символ дівоцтва та краси. На мені весільний строй, Черкащина (нині Полтавська обл.) Виставка проекту “Щирі” відкриється 14 листопада у Національному центрі народної культури "Музей Івана Гончара", а благодійний календар можна уже зараз замовити за посиланням у моєму сторіс. Круто , скажіть? @yaroslavagres @buro247ua @kamenska.n @natalibraslavich @sashatodorchuk @domosfera_kiev @natali_kravets

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

кароль

Тина Кароль

Прибыль от продаж пойдет на реконструкцию музея Ивана Гончара.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Я беру участь у проекті #Щирі з моменту його створення у 2014 році. Це календар, який продається в благодійних цілях! Найкрасивіший соціальний проект, який показує всю магічну красу українського вбрання різних часів! Цього разу темою #щирі2019 стали свята! Мені дістався вінок нареченої! Це абсолютний артефакт на вигляд, скажу вам чесно! Всі кошти від продажу цього благочинного календарю підуть на відновлення музею імені Івана Гончара @honchar.museum ! Коли стартуватиме продаж, я вам скажу обов‘язково! А поки дивіться підготовку , та більш детально в сторіз Дякую вкотре за мої емоції тобі, Яся @yaroslavagres Дякую @rymakova @tvelinalena та @peretrutovstudio , що завжди так натхненно працюєте зі мною!

Допис, поширений Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

нікітюк

Леся Никитюк

В музее устроили не только выставку, но и так называемый "уголок народного творчества", где показали, как делать дидухов, рождественские звезды, а также как водить коляду.

Теги: Новости Украины Новости культуры LifeStyle Тина Кароль Ольга Фреймут Леся Никитюк Маша Ефросинина
Источник: 24 канал
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