Ефросинина, Никитюк и Джамала снялись в аутентичной одежде: яркий фоторепортаж

В среду, 14 ноября, в музее Ивана Гончара в Киеве открылась фотовыставка "Истинные. Праздники". В музее собралось много людей, чтобы увидеть народные костюмы XIX века, фотографии украинских звезд в национальных костюмах, принять участие в мастер-классе, а также послушать выступления Нины Матвиенко, участниц группы Dakh Daughters и традиционную музыку Полтавщины.