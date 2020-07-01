Власти Египта с 1 июля постепенно начинает принимать туристов, после значительного перерыва из-за пандемии корона вируса. В среду, 1 июля первые туристы из Украины прибыли в Египет. Встречали их сладостями и народными танцами.

Украинские туристы прибыли в курортные города Египта – Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Работники аэропорта, сопровождающие гиды и туристы находятся в масках, сообщает 24 канал.

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В Шарм-эль-Шейхе туристов развлекал скрипач, а в Хургаде для гостей устроили настоящие народные танцы. Соответствующие фотографии и видео появились на одном из телеграмм-каналов.



Гиды встречают гостей в Египте / Фото с Telegram



Украинские туристы прибыли в Египет / Фото с Telegram



Туристов встречают вкусностями / Фото с Telegram



Украинские туристы прибыли на отдых в Египет

Как встречали туристов в Шарм-эль-Шейхе: смотрите видео

Как встречали туристов в Хургаде: смотрите видео

С ослаблением карантина работу в Египте восстановили гостиницы, кафе и клубы. Известно, что в гостиницах номера будут заполняться лишь наполовину, ради безопасности гостей. Каждый час работники отеля обязаны дезинфицировать места наибольшего скопления людей.

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Предварительно туристы, прибывшие в страну за 72 часа до вылета, должны были сделать ПЦР-тест и подтвердить, что они не заражены COVID-19. Отдыхающие также должны придерживаться социальной дистанции в очередях и в трансферах.

После возвращения из Египта туристам придется придерживаться обязательной 14-дневной самоизоляции, ведь Египет отнесен к странам с высоким уровнем инцидентности COVID-19. По состоянию на 1 июля в Египте обнаружили 68 311 случаев коронавируса, от болезни умерло 2953 лица. Выздороветь удалось 18 460 людям.

С 1 июля украинцы имеют достаточно широкий выбор, куда полететь отдыхать. Некоторые страны начали впускать к себе украинских туристов еще с середины июня. Сейчас можно улететь в Албанию, Черногорию, Турцию и Тунис.