24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Египет прекращает авиасообщение с миром из-за коронавируса

- Читати новину українською

Глава правительства Египта Мустафа Мадбули 16 марта заявил, что страна прекращает авиасообщение со всеми странами мира в период с 19 по 31 марта.

Об этом он сообщил в понедельник в Каире. Авиасообщение временно прекратят во всех аэропортах страны из-за угрозы распространенная коронавируса в стране.

К теме Вывезли всех, кроме украинцев, – турист о карантине в отеле Египта

"Прекращается авиасообщение во всех аэропортах Египта с полудня четверга, 19 марта, последний самолет вылетит в 12:00. Полеты будут приостановлены до 31 марта, тем самым мы уменьшим контакты, в том числе среди туристов", – заявил премьер-министр страны.

Что касается туристов, находящихся в стране на отдыхе, им "позволят завершить туристическую программу по графику".

Что известно об украинцах в Египте?

730 украинцев стали пленниками карантина в Египте из-за выявления коронавируса у двух отдыхающих иностранцев. Все украинцы не имеют признаков болезни, но они стали заложниками ситуации на 14 дней в двух отелях в Шарм-эль-Шейхе. Один из украинцев в сети рассказал, что проблем с питанием и проживанием у них нет, впрочем, им не предоставляют никакой информации относительно содержания на карантине и периодически пропадает интернет.

Стоит знать Проблема одна – отсутствие информации, – украинец о карантине, который застал его в Египте

16 марта стало также известно, что украинский консул вылетел в Шарм-эль-Шейх, где уже на месте будет координировать помощь украинским туристам. А в Киеве в центральном аппарате МИД создают специальную группу оперативного реагирования, которая будет оказывать всю необходимую помощь посольству Украины в Египте.

Как сделать антисептик в домашних условиях: рекомендации ВОЗ
сегодня
Автор: Ульяна Журба
Теги: Путешествия LifeStyle авиация Египет Новости LifeStyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
сегодня 12:04 В "девушки Бонда" обнаружили коронавирус: фильмы с Ольгой Куриленко, которые стоит посмотреть
Марта Вересюк
14 марта 21:24 Эротические фильмы: 10 страстных лент для взрослых
Надія Біленко
14 марта 10:25 Сериалы марта: 7 премьер, которые выйдут в этом месяце
Марта Вересюк
13 марта 17:11 Без Мадонны и показов Армани: какие мероприятия в мире и Украине отменили из-за коронавируса
Уляна Журба
13 марта 11:48 "Пятница, 13": Что известно обо всех частях жуткого фильма
Юлія Михайлова
Новости
Больше новостей
Залиште відгук