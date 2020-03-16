Египет прекращает авиасообщение с миром из-за коронавируса

Глава правительства Египта Мустафа Мадбули 16 марта заявил, что страна прекращает авиасообщение со всеми странами мира в период с 19 по 31 марта.

Об этом он сообщил в понедельник в Каире. Авиасообщение временно прекратят во всех аэропортах страны из-за угрозы распространенная коронавируса в стране.

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"Прекращается авиасообщение во всех аэропортах Египта с полудня четверга, 19 марта, последний самолет вылетит в 12:00. Полеты будут приостановлены до 31 марта, тем самым мы уменьшим контакты, в том числе среди туристов", – заявил премьер-министр страны.

Что касается туристов, находящихся в стране на отдыхе, им "позволят завершить туристическую программу по графику".

Что известно об украинцах в Египте?

730 украинцев стали пленниками карантина в Египте из-за выявления коронавируса у двух отдыхающих иностранцев. Все украинцы не имеют признаков болезни, но они стали заложниками ситуации на 14 дней в двух отелях в Шарм-эль-Шейхе. Один из украинцев в сети рассказал, что проблем с питанием и проживанием у них нет, впрочем, им не предоставляют никакой информации относительно содержания на карантине и периодически пропадает интернет.

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16 марта стало также известно, что украинский консул вылетел в Шарм-эль-Шейх, где уже на месте будет координировать помощь украинским туристам. А в Киеве в центральном аппарате МИД создают специальную группу оперативного реагирования, которая будет оказывать всю необходимую помощь посольству Украины в Египте.