Его мозг функционирует иначе, чем мой, – Эми Шумер рассказала о болезни мужа

Американская актриса, известная своими комедийными выступлениями, Эми Шумер рассказала о болезни мужа Криса Шифера. 37-летняя звезда призналась, что она сразу знала, что его мозг функционирует по-другому.

В среду, 20 марта, на сервисе Netflix состоится премьера фильма под названием Amy Schumer Growing. Кинокартина посвящена актрисе Эми Шумер и по сюжету, в фильме она будет рассказывать о своем карьерном пути, о беременности и, конечно, актриса не смогла обойти тему отношений с мужем Крисом Шифером. Однако некоторые признания Эми Шумер позволила себе открыть перед выходом фильма. Об этом сообщает издание CNN.

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Актриса рассказала о болезни мужа и как это отражается на их личной жизни.

Я с самого начала знала, что мозг моего мужа функционирует иначе, чем мой. Но я старалась справиться с ситуацией, потому что очень его люблю. Моему мужу диагностировали синдром Аспергера – расстройство аутистического спектра. Когда ему поставили диагноз, это показалось мне немного забавным. Дело в том, что все симптомы, свидетельствующие о болезни, являются причинами, по которым я его полюбила,

– призналась беременна Эми Шумер.

Позже она перечислила те качества, о которых идет речь в диагнозе. "Он говорит то, что думает. Ничего не скрывает. Его не волнуют социальные нормы и то, чего ты от него ожидаешь", – добавила актриса.