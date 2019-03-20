Его мозг функционирует иначе, чем мой, – Эми Шумер рассказала о болезни мужа

155 Читати новину українською
Эми Шумер с мужем
Эми Шумер с мужем / Instagram / @amyschumer

Американская актриса, известная своими комедийными выступлениями, Эми Шумер рассказала о болезни мужа Криса Шифера. 37-летняя звезда призналась, что она сразу знала, что его мозг функционирует по-другому.

В среду, 20 марта, на сервисе Netflix состоится премьера фильма под названием Amy Schumer Growing. Кинокартина посвящена актрисе Эми Шумер и по сюжету, в фильме она будет рассказывать о своем карьерном пути, о беременности и, конечно, актриса не смогла обойти тему отношений с мужем Крисом Шифером. Однако некоторые признания Эми Шумер позволила себе открыть перед выходом фильма. Об этом сообщает издание CNN.

Читайте также: Family look: человек Кьяры Ферраньи примерил одинаковую одежду с 1-летним сыном

Актриса рассказала о болезни мужа и как это отражается на их личной жизни.

Я с самого начала знала, что мозг моего мужа функционирует иначе, чем мой. Но я старалась справиться с ситуацией, потому что очень его люблю. Моему мужу диагностировали синдром Аспергера – расстройство аутистического спектра. Когда ему поставили диагноз, это показалось мне немного забавным. Дело в том, что все симптомы, свидетельствующие о болезни, являются причинами, по которым я его полюбила,
– призналась беременна Эми Шумер.

Позже она перечислила те качества, о которых идет речь в диагнозе. "Он говорит то, что думает. Ничего не скрывает. Его не волнуют социальные нормы и то, чего ты от него ожидаешь", – добавила актриса.

 

blog_ava
Выходные дни-2019: календарь праздников в Украине
сегодня
167318
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Голливуд
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Стильно и элегантно: обруч стал модным трендом весны-2019
сегодня 13:30 Стильно и элегантно: обруч стал модным трендом весны-2019
151
День весеннего равноденствия 2019: дата и точное время
сегодня 11:00 День весеннего равноденствия 2019: дата и точное время
4114
День весеннего равноденствия 2019: чем особенный, ритуалы и что нельзя делать в этот день
сегодня 09:00 День весеннего равноденствия 2019: чем особенный, ритуалы и что нельзя делать в этот день
40603
Куда поехать в марте: лучшие места для отдыха в Украине
19 марта 17:52 Куда поехать в марте: лучшие места для отдыха в Украине
1568
Роды Меган Маркл: кого родит, как будет воспитывать и где будет жить королевская семья
19 марта 16:01 Роды Меган Маркл: кого родит, как будет воспитывать и где будет жить королевская семья
1905
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук