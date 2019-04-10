Его сердце больше не бьется, – жена Алека Болдуина рассказала о потере ребенка

Жена 61-летнего Алека Болдуина поделилась с поклонниками печальной новостью. Несмотря на все усилия американских врачей, у Хиларии произошел выкидыш.

4 апреля Хилария Болдуин поделилась в своем блоге в Instagram, что она в пятый раз беременна. Однако медики сообщили, что этот ребенок не родится у звездных супругов, поскольку шансы на его жизнь очень малы. Сама Хилария объяснила, что не хочет создавать иллюзию идеальной жизни, поэтому откровенно делится с людьми этой информацией.

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"Вот, что происходит: у эмбриона прослушивается сердцебиение, но оно очень слабое, и сам ребенок не развивается так, как должен. Поэтому сейчас мы просто ждем – и это самое трудное. Нет определенности. Но шансы на его жизнь очень и очень малы", – рассказывала Хилария.

Не прошло и недели как жена голливудского актера Алека Болдуина сообщила, что потеряла пятого ребенка. Звезда призналась, что это печальное событие ей помогают пережить близкие люди и поклонники, которые засыпали ее словами поддержки.

Сегодня УЗИ показало, что сердце нашего малыша больше не бьется... Все кончено... К счастью, рядом со мной бьются сердца любимых людей. Я окружена невероятной заботой, мне очень повезло. Спасибо за ваше внимание и поддержку, а также за то, что поделились своими личными историями,

– написала в блоге Хилария Болдуин.

Кто такой Алек Болдуин?

Голливудский актер, известеный участием в фильмах "Присяжная", "Прелюдия к поцелую", "Перл-Харбор", "30 потрясений", "Жасмин" и др. В 2002 году Алек Болдвин был женат на актрисе Ким Бейсингер, от которой имеет совершеннолетнюю дочь. В 2012 году знаменитость официально оформил отношения с Хиларией Томас. Пара воспитывает 4 детей.