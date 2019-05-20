Знаменитый украинский комик Юрий Корявченков, больше известный как "Юзик", пришел поддержать своего экс-коллегу Владимира Зеленского в день инаугурации на пост президента. Перед официальной частью актер дал небольшое интервью местным репортерам.

44-летний Юрий Корявченков вместе с другими актерами "95 квартала" прибыл в Верховную Раду Украины, чтобы поддержать своего друга и бывшего коллегу по съемочной площадке Владимира Зеленского в день его инаугурации на пост президента Украины.

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Перед официальной частью комик, выступающий под псевдонимом "Юзик", дал несколько комментариев журналистам о дальнейшей судьбе проектов "Лига смеха" и "95 квартал". На вопрос, кто заменит Владимира Зеленского в комических программах он откровенно признался, что это сделать будет нелегко.

Это очень сложно сделать. Возможно, замены никакой не будет, просто будет "Квартал" без Вовы. Вы все увидите,

– прокомментировал Юрий Корявченков.

Также он добавил, что нелегкую миссию, которую взял на себя Владимир Зеленский, ему удастся нести достойно и, по его мнению, все запланированное получится так, как он хочет.