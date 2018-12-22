"Его творческая эпоха заканчивается": креативный дизайнер Calvin Klein Раф Симонс покидает пост

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Раф Симонс покидает пост креативного дизайнера Calvin Klein
Раф Симонс покидает пост креативного дизайнера Calvin Klein / Instagram/ @gqmiddleeast

Известный бельгийский модельер Раф Симонс покидает пост креативного дизайнера американской марки Calvin Klein. Он занимал эту должность с 2016 года. По словам иностранных СМИ, его обвинили в снижении продаж.

Как сообщает The Daily Mail, модельер-самоучка Раф Симонс покидает пост креативного дизайнера бренда Calvin Klein через два года после прихода. На сайте иностранного издания говорится о том, что причиной этого могли стать разногласия во взглядах генерального директора корпорации PVH, которая является материнской компанией для Calvin Klein.

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Во время своего недолговременного выполнения обязанностей Раф Симонс получил немало похвал от знаменитых модельеров "фэшн" индустрии, однако генеральный директор PVH Эмануэль Кирико сообщил о новом направлении бренда, которое отличается от творческого видения Рафа. На странице компании сообщили о том, что мужчины смогли разойтись без конфликтов и скандалов.

Спекуляции об увольнении Рафа Симонса появились после того, как генеральный директор компании PVH обвинил его в снижении продаж. Как сообщается, дизайнер уйдет со своего поста немедленно, даже если их контракт с Calvin Klein истекает через полгода.

Глава компании PVH Эмануэль Кирико объявил о других коммерческих и маркетинговых подходах, подчеркнув, что творческая эпоха Рафа Симонса заканчивается.

Кто такой Раф Симонс? Раф Симонс родился в Бельгии, где получил диплом мебельного дизайнера. С 1991 до 1993 года он работал по специальности, однако впоследствии он посетил неделю моды в Париже. Уже в 1995 году он основал собственный бренд, к чему Рафа долгое время подталкивала его знакомая, работавшая в сфере моды. С 2012 по 2015 год он занимал должность креативного директора марки Dior. В 2016 он пришел на тот же пост в компанию Calvin Klein.

Теги: LifeStyle Мода
Источник: Lifestyle
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