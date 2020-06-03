Певица Екатерина Бужинская и на карантине с легкостью устраивает стильные фотосессии, демонстрируя новинки своего гардероба. На днях она показала трендовое платье, которое подчеркнуло стройную талию звезды и ее пышный бюст.

Платья с цветочными принтами – главный тренд сезона весна-лето 2020. Это журналистам LifeStyle 24 подтвердил дизайнер Андре Тан и другие фэшн-эксперты. И хоть погода еще не позволяет одевать эти стильные платья, роскошные фотосессии можно устроить дома или в сециальных студиях. Это на собственном примере продемонстрировала Екатерина Бужинская.

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Артистка опубликовала на инстаграм-странице результаты одной из съемок. Екатерина Бужинская предстала перед камерой в белом платье с нежным розово-зеленым принтом и поясом на талии. Образ она дополнила босоножками на каблуке и украшениями. Что касается прически, то Екатерина Бужинская заплела волосы в высокий хвост, что выглядело очень стильно в кадре. Эффектный макияж с акцентом на глаза завершил look знаменитой блондинки.

Интересно, что в фотосессии артистка позировала не сама. Екатерина Бужинская охотно привлекла к съемкам трех лабрадоров.



Певица Екатерина Бужинская / Фото Instagram / @buzhynska

"Наблюдая за этими волшебными созданиями, становится понятно, что они наделены большим состраданием, чем многие люди. Они очень чувствительны к перепадам настроения хозяина и всегда готовы поддержать его, пожалеть или же попытаться поднять настроение", – рассказала в посте Екатерина Бужинская.

Вероятно, фото артистка сделала для собственного альбома. Екатерина Бужинская сделала снимки в Киеве, в одной из фотостудий.



Екатерина Бужинская в новой съемке / Фото Instagram / @buzhynska