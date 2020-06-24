Популярная украинская певица Екатерина Бужинская показала общественности редкие фотографии подросших детей. Она позировала в семейной фотосессии вместе с мужем и двойней – Дмитрием и Катей.

Екатерина Бужинская относится к тем представительницам украинского шоу-бизнеса, которые не хотят выставлять личную жизнь напоказ. Она родила двойню в 2016 году, однако долгое время не показывала их лица. Артистка продемонстрировала, как сейчас выглядят ее дети, опубликовав фото на личной странице в инстаграме.

Читайте также Екатерина Бужинская резко высказалась об отношениях с мамой, которая живет в Крыму

Екатерина вместе с мужем и детьми позировали в фотосессии для издания "Телескоп" и украсили его обложку. Также звезда дала эксклюзивное интервью, но наибольшее внимание привлекли именно снимки. Поклонники впервые смогли увидеть наследников своей любимицы. Ранее они появлялись боком или спиной к камере.

Бужинская вместе с мужем, болгарским бизнесменом Димитаром Стойчевым, и детьми позировали на фоне невероятно красивых роз. Улыбающиеся родители и дети встали перед камерой в family look, которые были сшиты из ткани с одинаковым принтом. Стоит отметить, что их красивые образы гармонично сочетались с солнечной погодой и локацией съемки.

Мои друзья, знакомые и подписчики последние два года постоянно спрашивали: "Катя, когда ты покажешь, как выглядят твои малыши Дима и Катя? Наконец настал этот момент! Детки подросли и мы с мужем решили показать их широкой публике,

– написала испольнительница в инстаграм-заметке.

Екатерина Бужинская впервые показала детей-двойняшек / Instagram / @buzhynska

Екатерина Бужинская с мужем и детьми / Instagram / @buzhynska

Что известно о личной жизни Екатерины Бужинской?

Певица воспитывает дочь Елену, которую родила в предыдущем браке. Отцом девочки является продюсер Юрий Квеленков. Елена часто появляется в фотоблоге своей звездной мамочки. В апреле 2014 года Екатерина вышла замуж за болгарского бизнесмета Димитара Стойчева. 27 декабря 2016 года у пары родились двойняшки – Екатерина и Дмитрий.

Екатерина Бужинская с дочкой Еленой / Instagram / @buzhynska