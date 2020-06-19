Украинская прима-балерина, судья шоу "Танцы со звездами" Екатерина Кухар отправилась на отдых. Звезда решила провести несколько дней в Одессе и поделилась с поклонниками яркими фотографиями с моря.

Многие люди мечтают об отпуске на берегу моря или океана. Однако большинству пришлось отказаться от планов на лето. Если не удается поехать за границу, то украинцы активно путешествуют по стране. К тем, кто уже успели побывать в солнечной Одессе, принадлежит и Екатерина Кухар. Она опубликовала несколько кадров на личной странице в инстаграме.

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Екатерина Кухар в Одессе

Звезда решила отдохнуть и провести несколько дней на берегу моря. Поскольку наступило настоящее лето и солнечная погода позволяет насладиться теплом, которого все давно ждали. Она позировала у невероятно красивых розовых роз на фоне бескрайнего моря.

Екатерина изображена в легком асимметричном мини-платье нежно-розового цвета. Дополнила летний образ стильными длинными серьгами в тон наряда. Волосы знаменитость уложила в оригинальную прическу. На лице она сделала сияющий макияж с акцентом на глазах.

Балерина улыбается и наслаждается моментом, ведь после длительного карантина такая перезагрузка просто необходима.

"Пойдем в сад, я покажу вам розам", – написала в публикации Екатерина.

Екатерина Кухар в асимметричном мини-платье / Instagram / @ekaterinakukhar_official

Екатерина Кухар в Одессе / Instagram / @ekaterinakukhar_official