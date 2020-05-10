Екатерина Кухар поделилась архивными фото с мамой и рассказала историю из детства

Украинская прима-балерина, судья шоу "Танцы со звездами" Екатерина Кухар поздравила маму с Днем матери. Она поделилась архивными фотографиями и рассказала трогательную историю из детства. Звезда призналась, что мама часто проводила с ней воспитательные беседы.

День матери – замечательная возможность в очередной раз поблагодарить родных за тепло и ласку, которые они дарят нам каждый день. К поздравлениям мамочек приобщаются и известные люди украинского шоу-бизнеса. Среди них Екатерина Кухар, которая поблагодарила мамочку за терпение и любовь.

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38-летняя Кухар рассказала, что ее мама музыкантка, в юности работала воспитателем и у нее очень тонкая и ранимая душевная организация. Екатерина говорит, что мама никогда не наказывала ее, однако могла часами проводить воспитательные беседы.

"Помню, как я любила примерять ее вещи. Иногда портила помады, а однажды даже потеряла ее свадебные серьги с камнями миньонами – они переливались всеми красками радуги, я всегда на них смотрела с восторгом. В 13 лет мне удалось уговорить маму дать их в пионерский лагерь, на море. Я дала свои сережки подруге, она в них купалась и случайно одну потеряла. С той же подругой через несколько лет я сбежала из пионерского лагеря. Причина банальна – мы не хотели кушать невкусную еду, которой нас кормили в столовой, деньги закончились, мобильных тогда не было, поэтому мы собрали вещи, выбросили сумки через окна и убежали. Подруга помнила, что у нее недалеко от пионерского лагеря живет тетя, к этой тете мы и пришли, она дала приют. Насчет сережек мама мне не сказала ни слова. Для нее всегда в приоритете человеческие отношения, а не материальные блага. А вот за побег я прослушала долгую мораль", – рассказала знаменитость.



Екатерина Кухар показала архивные фото с мамой / Фото: Пресс-служба

Екатерина поблагодарила мамочку за терпение и время, которое она вложила в развитие будущей звезды, за доброе сердце и любовь.



Екатерина Кухар показала архивные фото с мамой / Фото: Пресс-служба



Екатерина Кухар показала архивные фото с мамой / Фото: Пресс-служба