Екатерина Кухар показала архивные фото с мамой: как звезда выглядела в детстве

Прима-балерина Национальной оперы Украины не скрывает мужа и детей от прессы. Зато ее родители далеки от публичности. Накануне Дня матери Екатерина Кухар показала архивные фото с семейного альбома, на которых предстала рядом с мамой.

Екатерина Кухар призналась, что свой бунтовый характер проявляла еще в детстве. Как информирует ТСН.ua мама никогда не ругала девочку, однако без длинных разговоров о нравственности ее поступков не обходилось. Звезда отметила, что в своем развитии обязана именно маме, которая вкладывала в нее всю любовь и терпение.

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Балерина показала архивные фото с близким человеком. На одном из кадров они позируют вблизи моря, а в руках девочки надувной заяц. Стоит отметить, что у мамы звезды роскошная фигура, что, безусловно, повлияло на успех Екатерины Кухар в балете. На других фотографиях знаменитость – еще младенец с красивыми карими глазами.



Екатерина Кухар показала архивные фото с мамой / Фото: пресс-служба Екатерины Кухар



Екатерина Кухар показала архивные фото с мамой / Фото: пресс-служба Екатерины Кухар



Екатерина Кухар показала архивные фото с мамой / Фото: пресс-служба Екатерины Кухар

Екатерина Кухар вспомнила, что в детстве она обожала примерять свадебные серьги мамы. 13-летней она уговорила маму взять их в лагерь, однако ей так и не удалось вернуть их домой. Ведь девочка позволила надеть их своей подруге, а та потеряла сережки во время купаний в море. С этой же девочкой Катя впоследствии сбежала из лагеря. Они решились на такой шаг из-за того, что в местной столовой готовили невкусно.