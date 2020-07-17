Украинская прима-балерина, судья шоу "Танцы со звездами" Екатерина Кухар недавно возглавила Киевское хореографическое училище. Такую должность она получила от Министерства культуры и информационной политики. Теперь звезда посетила учебное заведение и поделилась жуткими кадрами.

Балерина Национальной оперы Украины шокирована состоянием училища. Она провела для своих подписчиков онлайн-экскурсию и отметила, что со времен ее учебы там ничего не изменилось. Фото и видео знаменитость опубликовала на личной странице в инстаграме.

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Екатерина отмечала, что для нее хореографическое училище – это храм балетного искусства. Именно там она получала образование, там учатся лучшие профессионалы своего дела, которые позже приобретают мировое признание. Кухар даже показала поклонникам парту, за которой сидела. Однако увиденное вызвало у нее не только ностальгию, но и шок.

Заведение требует ремонта, которого не было уже очень давно. На роликах можно увидеть разломанные шкафы, старую мебель, ужасные душевые, разбитые окна и двери.

Екатерина отметила, что все еэксплуатируемые ресурсы чрезвычайно истощены: "Тоскливые, мрачные коридоры с успехом можно использовать для съемок фильмов "Сталкер". Разбитые двери и окна. Мебель, которая закупалась три десятилетия назад. Когда проходишь по этим коридорам, сердце сжимается, но в этих стенах маленькие нежные создания должны познавать мир прекрасного".

Несмотря на ужасное состояние учебного заведения, прима-балерина вспомнила о преподавателях и их профессионализме. Несмотря на ужасные условия, они продолжают передавать знания ученикам, ответственно относятся к своей работе.

Подобные учреждения держатся за счет идейных людей, которые волнуются и любят свое дело. Но одного энтузиазма и любви мало! Как цветок не может расти без воды и солнца, так и наши дети нуждаются в достойных условиях для развития и обучения!

– написала в публикации Кухар.

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