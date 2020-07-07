Судья шоу "Танцы со звездами" и прима-балерина Национальной оперы Украины получила должность от Министерства культуры и информационной политики. Екатерина Кухар возглавила Киевское хореографическое училище, выпускницей которого была сама.

Сегодня, 7 июля, Екатерина Кухар стала исполняющей обязанности директора Киевского государственного хореографического училища, информирует Минкульт на официальном сайте.

К теме Танцы со звездами: кто стал первым судьей на проекте в новом сезоне

Звезда украинского шоу-бизнеса и известная в мире балерина уже успела познакомиться с коллективом училища. Преподавателям ее представила заместитель министра культуры и информационной политики Лариса Петасюк.

"Екатерина является выпускницей этого заведения, поэтому хорошо знает и понимает все его проблемы. И мы как профильное министерство ожидаем, что в статусе руководителя она эффективно их решит и выведет на новый качественный уровень подготовку наших будущих прим", – отметила Лариса Петасюк.

Екатерина Кухар стала директором хореографического училища / Фото Минкульт

Прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар уже успела объявить свои основные задачи на новой должности. Она направит усилия на повышение квалификации педагогов, создание современных учебных планов и разработку "Украинской методики классического танца". Кроме того, директор Киевского государственного хореографического училища хочет, чтобы заведение получило III-IV уровень аккредитации.