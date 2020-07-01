Знаменитые украинские телеведущие Лидия Таран и Екатерина Осадчая прекрасно провели вместе время. Ведущая "ТСН" Лидия Таран вместе со своей дочерью Василисой стали гостями нового выпуска программы "Светская жизнь".

О спортивном репортаже, который уже выйдет в эту субботу, 4 июля, рассказали на инстаграм-странице проекта "Светская жизнь". На фото улыбающаяся Екатерина Осадчая позирует с Лидией Таран и ее дочерью.

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Для интервью Катя Осадчая выбрала розовую майку, белые шорты, кепку и кеды. Лидия Таран надела черную майку, короткие розовые шорты и серую кепку. Василиса позировала в черной футболке и шортах.



Телеведущие Лидия Таран и Екатерина Осадчая / Фото с инстаграма

Во время интервью знаменитости овладели сап-серфингом – водным видом спорта, видом серфинга, в котором серфер, стоя на доске, перемещается по воде с помощью гребли веслом.



Таран с дочкой и Осадчая покатались на сапах / Фото с инстаграма

"Светская жизнь" на воде! Вместе с телеведущей Лидией Таран и ее дочерью Василисой сапили по Днепру! Наш спортивный репортаж – уже в эту субботу в 23:10", – говорится в анонсе программы.

Известно, что в свое свободное время Лидия Таран любит ездить на велосипеде со своей дочерью Василисой. Поэтому такой интересный вид спорта сильно понравился телеведущей.

Моя бы воля – отсюда бы и новости вела все лето. Посапали (от Sup – название лодки) на Днепре с Екатериной Осадчей. Люблю Днепр, лодки, свою малую (на фото она уже не такая и маленькая) и душевные разговоры, больше умных мыслей в такую ​​жару в голову не приходит,

– написала телеведущая.