Екатерина Осадчая продемонстрировала стройные формы в купальнике после месяцев карантина
Украинская телеведущая Екатерина Осадчая всегда могла похвастаться роскошной фигурой. Но многомесячный карантин многим людям все же смог прибавить несколько лишних килограммов. Однако ведущая показала, что выглядеть красивой и стройной можно даже в изоляции.
После ослабления карантинных ограничений Катя Осадчая вернулась к работе и съемкам программы "Светская жизнь". Но посреди суеты она нашла свободный вечер и смогла насладиться прекрасной летней погодой под лучами солнца. На новой фотографии в инстаграме она показала, как должно выглядеть настоящее лето – в купальнике и с тарелкой сезонных фруктов и ягод.
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"Лето – самое прекрасное время года" – подписала снимок Осадчая. И с утверждением ведущей трудно не согласиться, ведь именно в это время все запланированные отпуска и лучшие мгновения года имеют возможность осуществиться. И, несмотря на карантин, который еще до сих пор не сняли в Украине и мире, незабываемый отдых можно устроить на собственном дворе.
Именно так и поступила Екатерина – звезда удобно умостилась на пляжном коврике на газоне собственного двора, примерив черный раздельный купальник. Бикини прекрасно подчеркивало формы Екатерины, что успели подметить все поклонники ее блога. В руках она держала тарелку с черешней и без всякого макияжа и укладки наслаждалась заходящим солнцем.
Несколько дней назад Осадчая также поделилась ярким фото, на котором продемонстрировала стильный летний образ, который стоит повторить.