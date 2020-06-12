Украинская телеведущая Екатерина Осадчая всегда могла похвастаться роскошной фигурой. Но многомесячный карантин многим людям все же смог прибавить несколько лишних килограммов. Однако ведущая показала, что выглядеть красивой и стройной можно даже в изоляции.

После ослабления карантинных ограничений Катя Осадчая вернулась к работе и съемкам программы "Светская жизнь". Но посреди суеты она нашла свободный вечер и смогла насладиться прекрасной летней погодой под лучами солнца. На новой фотографии в инстаграме она показала, как должно выглядеть настоящее лето – в купальнике и с тарелкой сезонных фруктов и ягод.

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"Лето – самое прекрасное время года" – подписала снимок Осадчая. И с утверждением ведущей трудно не согласиться, ведь именно в это время все запланированные отпуска и лучшие мгновения года имеют возможность осуществиться. И, несмотря на карантин, который еще до сих пор не сняли в Украине и мире, незабываемый отдых можно устроить на собственном дворе.

Именно так и поступила Екатерина – звезда удобно умостилась на пляжном коврике на газоне собственного двора, примерив черный раздельный купальник. Бикини прекрасно подчеркивало формы Екатерины, что успели подметить все поклонники ее блога. В руках она держала тарелку с черешней и без всякого макияжа и укладки наслаждалась заходящим солнцем.

Несколько дней назад Осадчая также поделилась ярким фото, на котором продемонстрировала стильный летний образ, который стоит повторить.