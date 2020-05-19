Екатерина Кухар тронула сообщением: Мир никогда не будет таким, как раньше

Украинская прима-балерина, судья шоу "Танцы со звездами" Екатерина Кухар тронула сеть размышлениями о состоянии во время карантина и после него. Звезда рассказала, какие три стадии этого испытания она почувствовала на себе, и отметила, что мир уже никогда не будет таким, как раньше и самое страшное то, что мы не знаем, что ждет нас дальше.

Пандемия коронавируса заставил отказаться от привычного образа жизни, оставаться дома и переоценить все то, что есть в нашей жизни. Наверное, если бы не карантин, то мы бы никогда не узнали, как тяжело прожить несколько месяцев без друзей, прогулок по парку и посиделок на террасе любимого ресторана. Знаменитостей самоизоляция также не обошла. Все скорбят по прежнему ритму жизни. Одна из звезд, которые поделились своими мыслями относительно нынешней ситуации, – Екатерина Кухар. Она опубликовала на личной странице в инстаграме сообщение, которое будет близко каждому.

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Танцовщица поделилась нежной фотографией, на которой позирует в легком кружевном платье белого цвета вместе с мужем Александром Стояновым. В заметке под фото она описала три фазы карантина, которые уже ощутили на себе украинцы.

Первая фаза – шок

Балерина отметила, что в это время нельзя было поверить в то, что жизнь будто замирает, стрелки часов останавливаются, привычный образ жизни растворяется в реальности, все гастроли до начала осени рассыпаются, как карточный дом.

Ты не понимаешь, что будет завтра. Осознаешь, что из самого необходимого нужно срочно купить. На смену привычным вещам приходят тренды пандемии: маски, перчатки, антисептики, гречка. Когда не можешь купить вещи первой необходимости, кажется, что конец света совсем близко,

– рассказала Екатерина.

Вторая фаза – паника и паранойя

"Волнение за родных не позволяет спокойно спать. Поход в магазин напоминает дорогу на Голгофу. Когда приходишь домой, не понимаешь, как до всего дотронуться и продезинфицировать, "больная" фантазия всюду рисует прикосновения чужих рук. Ты бесконечно моешь все, что видишь, а не можешь хорошо вымыть, до миллиметра обрабатываешь антисептиком. От этого медленно сходишь с ума, а руки становятся похожими на наждачную бумагу", – написала Кухар.

Третья фаза – апатия, усталость и принятие ситуации

Они постепенно становятся частью жизни каждого из нас. Мы скучаем по привычному образу жизни, с друзьями и близкими. Их хочется обнять, увидеть их глаза, прикоснуться, просто вместе выпить бокал вина. Казалось бы, это обычные вещи, однако сейчас для многих они являются лишь мечтой. Сейчас мы как будто живем на другой планете и неизвестно, когда вернется все то, что было когда-то. Да и вообще вернется ли.

Наверное, после карантина мир никогда не будет таким, как раньше. У нас изменились ценности, мировоззрение, произошел переворот в сознании. Но только один вопрос беспокоит всех. Но на него никто не имеет ответа. Что нас ждет дальше? Увидим ли мы в этом году море? Пойдут ли наши дети в сентябре в школу и откроют ли театры? Будущее пока неизвестно и все, что остается – стараться жить моментом и ничего не пропускать,

– отметила Екатерина.