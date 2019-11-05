Екатерина Бужинская подчеркнула пышную грудь в вечернем платье: фото

Известная украинская певица Екатерина Бужинская, которая редко демонстрирует личную жизнь на публике, очаровала поклонников в социальных сетях роскошным вечерним образом.

Новые снимки Екатерина опубликовала на своей странице в инстаграме. Артистка появилась на светском мероприятии в пышном черном платье, которое украшено блестящими камнями и стразами и подчеркивает пышный бюст Бужинской.

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Стилисты сделали певице очень насыщенный макияж с акцентом на глазах. Элегантная прическа дополняет look звезды, которая замужем за болгарским бизнесменом Димитаром Стойчевым.

В руках артистка держит букет из белых роз. "Поздравили с юбилеем хорошего человека", – добавила в подписи к фото Бужинская.

Поклонники Екатерины в комментариях написали немало комплиментов женщине: "Быть красивее просто преступление", "Шикарная", "Аристократическая и изысканная", "Очень красивая".



Екатерина Бужинская / Instagram / @buzhynska



Екатерина Бужинская / Instagram / @buzhynska



Екатерина Бужинская / Instagram / @buzhynska