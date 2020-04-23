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Екатерина Бужинская поделилась архивными фото с мужем

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Екатерина Бужинская с мужем / Instagram / @buzhynska

Украинская певица Екатерина Бужинская не часто радует поклонников семейными кадрами. Но 23 апреля она охотно опубликовала серию снимков со своим мужем-бизнесменом Димитаром Стойчевым.

Как артистка призналась поклонникам в инстаграм, именно в этот день она с любимым празднует 6 лет своего брака, такой юбилей еще называют "чугунной свадьбой". По этому случаю Екатерина Бужинская опубликовала очаровательное семейное фото с Димитаром Стойчевым, на котором предстала в стильном белом платье в горошек.

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А уже в заметке артистка поделилась интересными традициями празднования этой даты. В частности, Екатерина Бужинская отметила одну, которая подойдет на любую годовщину.

"Муж с женой должны сесть рядом и вместе вспомнить незабываемые моменты их отношений, сколько хороших воспоминаний, общих для двоих, их объединяет... А также чистосердечно попросить прощения за нанесенные друг другу обиды: не стоит в новый год супружеской жизни тащить чугунную гирю старых обид. А у нас реально есть что вспомнить, а сколько всего интересного впереди!" – подчеркнула Екатерина Бужинская, добавив архивные кадры, собранные в несколькоминутный ролик.

Как известно, с бизнесменом Димитаром Стойчевым артистка любит путешествовать. Именно за границей, во время отпуска на Мальдивах, муж сделал предложение Екатерине Бужинской. Через год после свадьбы у супругов родились двойняшки – Дмитрий и Екатерина. Их лица звездная пара до сих пор не показывает поклонникам. Кроме этого, Екатерина Бужинская воспитывает дочь от первого брака Елену.

 

Автор: Юлия Михайлова
Теги: Новости Украины LifeStyle Звездные родители
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