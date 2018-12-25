Екатерина Бужинская показала, как отпраздновала день рождения двойняшек: трогательные фото

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Катя Бужинская
Катя Бужинская / Instagram/ @buzhynska

В четверг, 27 декабря, украинская певица Екатерина Бужинская и ее муж Димитар Стойчев отмечали важное семейное событие. Они праздновали второй день рождения своих двойняшек Дмитрия и Екатерины. Звездные родители сделали двухлетним детям настоящий праздник.

Новые фотографии социально активная Екатерина Бужинская опубликовала на своей странице в Instagram. Коллаж из нескольких фото, на которых двухлетние Катя и Дима, праздничные торты и другие атрибуты, очаровал поклонников украинской артистки.

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Пока что певица предпочитает скрывать лица своих малышей, поэтому на снимке на их лицах прикреплены "эмоджи" в виде шариков. Однако по фотографии можно заметить, что празднование прошло в тихом семейном кругу. Специально для двойни звездные родители заказали розово-голубой торт с большой двойкой на верхушке. На головках виновников праздника были таких же цветов шапочки с надписями "Happy Birthday".

Звездная мама пожелала своим детям улыбок, радости и любви, а также пообещала, что все это у них обязательно будет.

Наши дорогие и любимые Дима и Катя!!! Больше улыбок и новых открытий, много друзей, веселья и игр — все это у вас несомненно будет. А также любовь и увлечение родителей. Вы растите и радуйте своими достижениями маму, папу, бабушек, дедушек. Пусть ваши самые заветные желания исполнятся, как можно скорее. Пусть Господь вас хранит,
– прокомментировала семейное фото Екатерина Бужинская.

 

Также за несколько дней перед тем, на католическое Рождество, Катя Бужинская поделилась трогательным семейным снимком. На нем ее муж Димитар, она и их дети предстали в одинаковых домашних нарядах. Двойняшки смотрели мультфильмы на планшете, а супруги фотографировались возле елки и снимали трогательные моменты.

 

 

Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка Звездные мамы
Источник: 24 канал
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