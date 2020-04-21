Екатерина Бужинская примерила платье с пикантным декольте: фото

Пока украинцы находятся на карантине, знаменитости не перестают удивлять их новыми снимками. Так, Екатерина Бужинская показала результаты фотосессии, где она предстала в роскошном платье с пикантным декольте.

Как известно, Екатерина Бужинская любит экспериментировать с образами. Прозрачные тренчи или рыжеволосые парики – звезда умеет удивлять своих поклонников. На днях на официальной странице в инстаграме она показала новое перевоплощение, которое оказалось несколько пикантным.

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Перед камерой Екатерина Бужинская предстала в твидовом белоснежном платье и черных босоножках на каблуках. Наряд напоминал стиль Dior, что привлекло внимание поклонников звезды. Но главным акцентом образа стало пикантное декольте, которое подчеркнуло пышный бюст артистки.



Пикантный образ Екатерины Бужинской / Instagram / @buzhynska

А уже в публикации Екатерина Бужинская поинтересовалась, какой ее подписчики представляют безупречную женщину. Это "королева в обществе, хозяйка на кухне, замечательная мамочка и любовница в постели". Однако в ответ получила сотни комплиментов.



Стильная фотосессия Екатерины Бужинской / Instagram / @buzhynska



Обольстительная Екатерина Бужинская / Instagram / @buzhynska



Екатерина Бужинская / Instagram / @buzhynska