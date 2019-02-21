Екатерина Бужинская примерила прозрачный плащ для презентации новой песни: фото и видео

Украинская певица Екатерина Бужинская презентовала свою новую песню "Ледяная". В lyric-видео артистка предстала в прозрачном брендовом плаще, который поразил ее поклонников.

Екатерина Бужинская продолжает развивать свою вокальную карьеру. После семейного отдыха в заснеженной Болгарии артистка записала новую песню, презентация которой состоялась на YouTube-канале 21 февраля.

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Сейчас звезда создала lyric-видео для трека "Ледяная" и начала работу над клипом. Для ролика Екатерина Бужинская выбрала довольно необычный наряд – прозрачный плащ от бренда Louis Vuitton. Украинская певица одела нюдовое боди, которое едва виднелось из-под верхней одежды.



Екатерина Бужинская в эффектном наряде / Facebook / @katyabuzhynskaya

По словам артистки, песня "Ледяная" написана о сильных женщинах, которые, пережив все невзгоды с любимым мужчиной, становятся закаленными, или, как поет Екатерина Бужинская, ледяными. Однако и такие сердца смогут растопить.

"Когда на душе – ледяная пустыня. Когда самые близкие люди не понимают. Когда боль такая сильная, что тело отказывается ее чувствовать, а разум – принимать. Когда самый дорогой человек сжег все, что было важным... Какой-то тихий, несмелый голос прошепчет тебе: "Ты – женщина. Сильная, красивая, решительная. Нежная, страстная, обольстительная. Яркая, озорная, страстная. Сильная", – отметила Екатерина Бужинская.

Слушайте новую песню Екатерины Бужинской – "Ледяная": lyric-видео