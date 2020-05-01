Екатерина Бужинская примеряла платье в стиле сексуальной киногероини: пикантные фото

Певица Екатерина Бужинская в очередной раз ошарашила поклонников эффектным перевоплощением. Для фотосессии она примерила платье в стиле зажигательной Барбареллы.

Обольстительными фотографиями Екатерина Бужинская поделилась на инстаграм-странице. Перед камерой фотографа Олеси Исковой она позировала в сексуальном мини-платье с бахромой и прической в стиле шестидесятых.

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Такой довольно дерзкий образ Екатерины Бужинской напомнил знаменитую героиню Барбареллу из одноименного фильма 1968 года. В киноленте актриса Джейн Фонда также красовалась в мини-платьях с бахромой и такой же прической.

Екатерина Бужинская повторила образ Барбареллы

А уже в посте Екатерина Бужинская рассудила о влиянии визуализации. Певица отметила, что мозг человека работает так же, когда он представляет что-то и когда это случается в реальной жизни. По словам Екатерины Бужинской, ученые уже давно доказали это предположение. Поэтому звезда посоветовала представлять свои желания, чтобы они воплотились в реальность.

"Представьте, как вы работаете и достигаете цели, шаг за шагом. Добавьте как можно больше деталей: где вы находитесь, во что одеты. Люди, которые фиксируют свои цели на бумаге, с большей вероятностью достигают их. Если техника визуализации все еще кажется вам сомнительной для начала попробуйте добиться какой-либо небольшой цели: научиться отжиматься 50 раз, найти подработку, завести нового друга. И когда вы убедитесь, что она работает, интегрируйте ее в свою жизнь на постоянной основе", – посоветовала Екатерина Бужинская.



Екатерина Бужинская в сексуальном платье/ Instagram / @buzhynska



Сексуальная певица Екатерина Бужинская / Instagram / @buzhynska