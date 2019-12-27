Екатерина Бужинская трогательно поздравила детей с днем рождения: семейные фото

40-летняя украинская певица Екатерина Бужинская поделилась семейными снимками с вечеринки в честь дня рождения детей – двойняшек Екатерины и Дмитрия.

На своей странице в инстаграме Екатерина опубликовала новые фото, на которых звездная мама скрыла лица детей. Для праздника семейство решило подготовить похожие образы.

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Каждый член семьи имел элементы наряда в красном оттенке из клетчатой ткани. Так, Бужинская одела классические джинсы, красный жакет и берет, а также дополнила "аутфит" туфлями-лодочками в тон.

Двойняшкам Дмитрию и Екатерине, родившимся в браке с болгарином Димитаром Стойчевым, исполнилось три года. В подписи певица нежно поздравила малышей. Отметим, что Екатерина также воспитывает дочь Елену от предыдущего брака.

Лучший День для нашей семьи! День рождения моих малышей – Димы и Катеринки! Уже целых 3 года! Мои любимые, растите здоровыми, счастливыми, жизнерадостными, танцуйте, пойте, но будьте послушными, умными и добрыми! А мы с папой всегда вам во всем поможем... Очень любим,

– написала Бужинская.



Екатерина Бужинская, ее муж Димитар Стойчев и дети Екатерина и Дмитрий / Instagram / @buzhynska



Екатерина Бужинская празднует день рождения детей / Instagram / @buzhynska



Екатерина Бужинская и дети Екатерина и Дмитрий / Instagram / @buzhynska



День рождения детей Екатерины Бужинской / Instagram / @buzhynska



День рождения детей Екатерины Бужинской / Instagram / @buzhynska