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Екатерина Бужинская трогательно поздравила детей с днем рождения: семейные фото

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Екатерина Бужинская / Instagram / @buzhynska

40-летняя украинская певица Екатерина Бужинская поделилась семейными снимками с вечеринки в честь дня рождения детей – двойняшек Екатерины и Дмитрия.

На своей странице в инстаграме Екатерина опубликовала новые фото, на которых звездная мама скрыла лица детей. Для праздника семейство решило подготовить похожие образы.

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Каждый член семьи имел элементы наряда в красном оттенке из клетчатой ткани. Так, Бужинская одела классические джинсы, красный жакет и берет, а также дополнила "аутфит" туфлями-лодочками в тон.

Двойняшкам Дмитрию и Екатерине, родившимся в браке с болгарином Димитаром Стойчевым, исполнилось три года. В подписи певица нежно поздравила малышей. Отметим, что Екатерина также воспитывает дочь Елену от предыдущего брака.

Лучший День для нашей семьи! День рождения моих малышей – Димы и Катеринки! Уже целых 3 года! Мои любимые, растите здоровыми, счастливыми, жизнерадостными, танцуйте, пойте, но будьте послушными, умными и добрыми! А мы с папой всегда вам во всем поможем... Очень любим,
– написала Бужинская.

Катерина Бужинська з чоловіком і дітьми
Екатерина Бужинская, ее муж Димитар Стойчев и дети Екатерина и Дмитрий / Instagram / @buzhynska

 


Екатерина Бужинская празднует день рождения детей / Instagram / @buzhynska


Екатерина Бужинская и дети Екатерина и Дмитрий / Instagram / @buzhynska


День рождения детей Екатерины Бужинской / Instagram / @buzhynska


День рождения детей Екатерины Бужинской / Instagram / @buzhynska

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Звездные мамы Звездные дети Звездные дни рождения
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