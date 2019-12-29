Екатерина Кухар едва ли не сорвала звездные крестины: забавная история

Знаменитая прима-балерина Екатерина Кухар всегда все держит под контролем. На шоу "Танцы со звездами" она демонстрировала особое внимание к каждому движению. Однако в повседневной жизни Екатерина Кухар бывает забывчивой.

Об этом в программе "Светская жизнь" рассказала ведущая и психолог Наталья Холоденко. Согласно ее словам, Екатерина Кухар едва ли не сорвала крестины ее дочери Вивьен.

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Как известно, прима-балерина стала крестной мамой девочки. Однако за день до церемонии она призналась, что запланировала поездку в Прагу на день, поэтому не может присутствовать на крестинах.

Вечером перед крестинами Катя мне звонит и говорит: "Боже, я забыла, я завтра улетаю в Прагу, а мы можем перенести мероприятие?"

– вспомнила Наталья Холоденко.

Психолог добавила, что выбрать дату крещения Вивьен было очень сложно. Наталья Холоденко должна была пересмотреть свой график съемок и учесть занятость звездных крестных – примы-балерины Екатерины Кухар и актера и юмориста Юрия Ткача.

"У меня также свой график и я говорю: "Мы так долго договаривались, неужели ты нас так подведешь?". И поэтому мы попросили перенести крестины на 2 часа раньше. Думаю, еще никогда так рано в этой церкви не крестили детей", – вспомнила Наталья Холоденко.



Крещение дочери Натальи Холоденко / Instagram / @kholodenkon

Вспомнила психолог и роскошную крыжму, которую подарила звездная крестная. Екатерина Кухар выбрала белую норку, украшенную камнями. Такая крыжма изрядно напугала священника, который даже не надеялся, что есть такие меховые изделия.

"Это был подарок Кати и другой кумы, которая занимается мехом. Но я не видела той крыжмы до момента, пока ее не взял испуганный священник. Смотрю, у человека глаза квадратные, думаю, несет кому-то шубу, а это наша крыжма и она вся в каких-то камнях", – рассказала Наталья Холоденко.

"Это была белая роскошная норка. Звездная крестница! Поэтому только норка и бриллианты", – пояснила Екатерина Кухар.



Наталья Холоденко окрестила дочь / ТСН

Как известно, Наталья Холоденко родила девочку в марте 2019 года. Дочь она назвала Вивьен. Недавно звезда показала поклонникам, как выглядит ее сын, снявшись в стильной фотосессии для глянца. А вот знакомить общественность с мужем она все же не спешит. С ним Наталья Холоденко воспитывает не только маленькую Вивьен, но и сына от первого брака Илариона.