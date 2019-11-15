Екатерина Кухар и Юрий Ткач стали кумовьями: детали звездного крещения

Известная украинская ведущая и психолог Наталья Холоденко громко отпраздновала крещение своей восьмимесячной дочери Вивьен. Приглашенных гостей было немного - всего 25. Для маленькой крестницы подготовили норковую крыжму с бриллиантами, которую разработал дизайнер.

Наталья Холоденко в марте этого года во второй раз стала мамой. Дочь она назвала Вивьен. В декретном отпуске звезда долго не засиживает и объединяет материнство со съемками. На днях Наталья Холоденко, которая не афиширует свои отношения с мужем, отпраздновала крещение дочери.

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Гостями события стали как представители шоу-бизнеса, так и близкое окружение Натальи. Она выбрала для Вивьен две пары крестных. Одна из них – старые друзья. Вторая пара – звездная. Именно благодаря малелькой Вивьен шоумен Юрий Ткач и прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар стали кумовьями.

Ну что, кумушки? Поздравляю, теперь мы родственники,

– прокомментировал событие Юрий Ткач в своем инстаграме.

Мы договорились: кто первый рожает, тот тому и крестит ребенка. Я родила первая, раньше, чем он второго ребенка. Ну Юра – это же вылитый кум, смотришь на него и его хочется назвать кумом,

– рассказала Холоденко.

Юрий Ткач подарил крестнице крестик и серьги с бриллиантами.



Крещение дочери Натальи Холоденко /Screenshot Instagram /@kholodenkon