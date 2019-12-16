Екатерина Кухар надела шубу на голое тело: пикантное фото

Прима-балерина снялась в чувственной фотосессии для обложки женского глянца. Она предстала в одежде из новой коллекции французского модного бренда Louis Vuitton. Черно-белым кадром в откровенном образе звезда поделилась на страницах своего инстаграма.

Украинская актриса балета порадовала поклонников результатами очередной съемки. Всегда сдержанная и уравновешенная Екатерина Кухар предстала в необычном экстравагантном образе.

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Судья проекта "Танцы со звездами" примерила наряды из новой коллекции французского дома моды Louis Vuitton. Она предстала в черной шубе с рукавами в шахматный принт на голое тело без бюстгальтера. Чтобы подчеркнуть экстримальное декольте, она выбрала массивный кулон на шею.

Полноценный образ помогли создать прическа с начесом назад и неординарные широкие стрелки, которые добавили бунтарства в образ хрупкой балерины.

Одна из вещей, которую нельзя купить ни за какие деньги, это наша репутация. Цените ее,

– отметила народная артистка Украины.

Кроме этой фотографии, есть и другие снимки, сделанные для женского глянца. На них Екатерина изображена в не менее креативных нарядах. Однако эти образы помогают ей воплотить истинную женскую утонченность и нежность.



Фотосъемка Екатерины Кухар для "Marie Claire" / Instagram / @marieclaire_ua