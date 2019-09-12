Екатерина Кухар официально выйдет замуж в прямом эфире "Танцев со звездами 2019"

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Екатерина Кухар официально выйдет замуж в "Танцах со звездами"
Екатерина Кухар официально выйдет замуж в "Танцах со звездами" / Instagram / @ekaterinakukhar_official

Уже 15 сентября состоится 4 прямой эфир популярного развлекательного шоу "Танцы со звездами 2019". Выпуск пройдет под названием "Вечер любви", а на паркете состоится настоящая церемония бракосочетания: обетами планируют обменяться Екатерина Кухар и ее муж Александр Стоянов.

Как призналась прима-балерина в комментарии ТСН, еще 5 лет назад она пошла к алтарю с Александром Стояновым. Пара решила не узаконивать своих отношений в ЗАГСе, приняв брак в одной из церквей. Поэтому Екатерина Кухар согласилась на предложение от организаторов шоу и в прямом эфире "Танцев со звездами 2019" с Александром примет участие в красочной церемонии бракосочетания.

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"5 лет назад, 15 сентября, мы с Александром Стояновым были венчаны в церкви, когда я стала его женой перед Богом. Мы всегда считали венчание для нашей семьи важнее, чем официальный брак, не смотря на то, что все при малейшей возможности нам намекали, что пора ставить штамп в паспорте. Этот день для нас будет особенным, поэтому мы решили официально жениться и отпраздновать это событие со всей Украиной", – рассказала Екатерина Кухар.

Александр Стоянов признался, что они уже имели подобный опыт. В декабре 2018 года их друзья устроили церемонию росписи на сцене театра. Свадьба состоялась после спектакля "Щелкунчик" в США, что было очень символично для влюбленных.

Наши американские друзья, когда узнали, что мы еще не женаты, были очень удивлены и решили сделать для нас сюрприз: после спектакля "Щелкунчик" организовали для нас церемонию бракосочетания прямо на сцене. Это было символично, поскольку наши отношения начались именно со спектакля "Щелкунчик". Расписывал нас один из актеров спектакля... который официально имел на это право,
– отметил Александр Стоянов.

Однако этот брак официально действует только на территории США, поэтому Екатерина Кухар и Александр Стоянов охотно во второй раз обменяются клятвами в прямом эфире шоу. Вести церемонию будут Юрий Горбунов и Тина Кароль. Вероятно, свадьба состоится в сочетании с танцами, ведь Екатерина и Александр уже неоднократно завораживали зрителей "Танцев со звездами" совместными постановками.

Согласно информации ТСН, торжественное событие будет происходить с традиционными для свадьбы конкурсами и пожеланиями. "Тамадой" и ведущей балкона будет телеведущая Леся Никитюк, которая привлечет к действу всех участников проекта.

 

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Теги: Новости Украины LifeStyle Звездные свадьбы Новости LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
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