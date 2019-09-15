Екатерина Кухар официально вышла замуж: первые кадры со свадебной церемонии

Прима-балерина и судья развлекательного шоу "Танцы со звездами 2019" Екатерина Кухар официально вышла замуж за Александра Стоянова. Пара узаконила свои отношения в столичном ЗАГСе и обменялась кольцами.

Как известно, церемония прошла в воскресенье, 15 сентября. Этот день является для Екатерины Кухар и Александра Стоянова очень особенным: ровно 5 лет назад влюбленные обменялись клятвами на сцене американского театра. Тогда импровизированную церемонию организовали друзья знаменитых танцовщиков, которые не учли одного – этот брак действует только на территории США. Поэтому теперь Екатерина Кухар и Александр Стоянов решили повторить процедуру в Украине и официально стать мужем и женой.

Читайте также: Екатерина Кухар официально выйдет замуж в прямом эфире "Танцев со звездами 2019"

Для росписи прима-балерина выбрала оригинальное свадебное платье со стильной накидкой и бельевой баской. Екатерина Кухар выбрала роскошный наряд из свадебной коллекции дизайнера Андре Тана. Звездная невеста решила не надевать фату, отдав предпочтение сдержанной прическе.

По словам дизайнера, платье, которое выбрала Екатерина Кухар, является одним из самых смелых в его коллекции. Наряд не только пикантно подчеркивает фигуру, но и имеет не менее экстравагантное название – "Мулен Руж".

"Это самое экстравагантное платье в нашей коллекции, которое называется "Мулен Руж". Но не только из-за этого названия наряд является смелым, но и потому, что выполнен в бельевом стиле: с баской и подтяжками... Платье "Мулен Руж" – это оммаж на знаменитых артисток кабаре, но объединенный со скромностью невесты. Выделенная зона декольте и соблазнительно подчеркнутая талия, что переходят в скромное кружево, ярко демонстрируют это", – рассказал о платье Андре Тан.

На этом свадебная церемония не завершится. Уже в 4 выпуске шоу "Танцы со звездами 2019" Екатерина Кухар и Александр Стоянов обменяются клятвами и станцуют первый свадебный танец. На паркет прима-балерина выйдет также в платье от Андре Тана.

Вести свадебную церемонию доверили ведущим проекта – Юрию Горбунову и Тине Кароль. А вот своеобразной "тамадой" будет Леся Никитюк, которая не только будет встречать участников после выступлений, но и проведет традиционные свадебные конкурсы.

Что известно о личной жизни Екатерины Кухар? Прима-балерина Екатерина Кухар еще в 2014 году пошла к алтарю с Александром Стояновым. Однако, по словам судьи "Танцев со звездами 2019", для нее штамп в паспорте не был таким важным. Пара решила обвенчаться в одной из украинских церквей и не обращаться в ЗАГС. Однако теперь влюбленные все же решили узаконить свои отношения. "5 лет назад, 15 сентября, мы с Александром Стояновым были венчаны в церкви, когда я стала его женой перед Богом. Мы всегда считали венчание для нашей семьи более важным, чем официальный брак, несмотря на то, что все при малейшей возможности нам намекали, что пора ставить штамп в паспорте", – пояснила журналистам ТСН Екатерина Кухар.



Сейчас пара может похвастаться 5 годами семейной идиллии. Екатерина Кухар и Александр Стоянов воспитывают дочь Анастасию, которая, вероятно, будет в зале шоу во время их бракосочетания.