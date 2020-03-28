Екатерина Кухар поделилась списком любимых фильмов: что советует пересмотреть прима-балерина
Знаменитая украинская прима-балерина, судья шоу "Танцы со звездами" Екатерина Кухар вместе с мужем самоизолировались после приезда из Таиланда. Супруги соблюдают карантин и призывают к этому всех. Екатерина поделилась жарким видео с любимым, а также составила список любимых фильмов.
Екатерина Кухар и ее муж Александр Стоянов недавно вернулись из Таиланда. В связи с пандемией коронавируса влюбленные решили самоизолироваться на две недели, чтобы не подвергать опасности детей. Балерина присоединилась к числу тех знаменитостей, которые поделились с поклонниками подборкой любимых фильмов.
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На инстаграм странице Екатерины появилось зажигательное видео, на котором ее муж эротично танцует под музыку из легендарного фильма "Грязные танцы". Сама же Екатерина в то время лежит на кровати, а на ролике видно только ее обнаженные ноги. В публикации Кухар также поделилась любимыми фильмами разных жанров.
Что советует посмотреть Екатерина Кухар:
- "Грязные танцы"
- "Заражение"
- "Джентельмены"
- "Унесенные ветром"
- "Дьявол носит Prada"
- "Мистер и миссис Смит"
- "Осень в Нью-Йорке"
- "Опасная игра Слоун"
- "Преданная"
- "Врач. Ученик Авиценны"
- "Телохранитель для киллера"
- "Почему он?"
- "1 + 1"
- "Аватар"
- "Шесть дней, семь ночей"
- "Красный воробей"
- "Загадочная история Бенджамина Баттона"
- "Я люблю Люси"
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