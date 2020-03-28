Екатерина Кухар поделилась списком любимых фильмов: что советует пересмотреть прима-балерина

Знаменитая украинская прима-балерина, судья шоу "Танцы со звездами" Екатерина Кухар вместе с мужем самоизолировались после приезда из Таиланда. Супруги соблюдают карантин и призывают к этому всех. Екатерина поделилась жарким видео с любимым, а также составила список любимых фильмов.

Екатерина Кухар и ее муж Александр Стоянов недавно вернулись из Таиланда. В связи с пандемией коронавируса влюбленные решили самоизолироваться на две недели, чтобы не подвергать опасности детей. Балерина присоединилась к числу тех знаменитостей, которые поделились с поклонниками подборкой любимых фильмов.

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На инстаграм странице Екатерины появилось зажигательное видео, на котором ее муж эротично танцует под музыку из легендарного фильма "Грязные танцы". Сама же Екатерина в то время лежит на кровати, а на ролике видно только ее обнаженные ноги. В публикации Кухар также поделилась любимыми фильмами разных жанров.

Что советует посмотреть Екатерина Кухар: