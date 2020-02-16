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Екатерина Кухар поделилась своими наблюдениями о любви

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Екатерина Кухар с мужем / Instagram / @ekaterinakukhar_official

Украинская прима-балерина и судья телепроекта "Танцы со звездами 2019" Екатерина Кухар на День святого Валентина уехала в Германию, однако призналась, что муж сделал ей сюрприз в виде коробки конфет в чемодане. Кроме этого, танцовщица поделилась своими наблюдения о любви.

На своей странице в инстаграме Екатерина опубликовала нежную фотографию с мужем Александром. В День влюбленных пара была вынуждена быть на расстоянии. Александр Стоянов остался во Франции на гастролях, а его жена отправилась в Берлин на международный конкурс Tanzolymp. Балерина в заметке под фото написала свои наблюдения о любви.

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Так, Екатерина Кухар поделилась такими высказываниями о прекрасном чувстве – любви:

  • Женщина – это лицо мужчины! Он должен вами гордиться.
  • Женщина никогда не должна забывать, что муж, даже с 20-летним стажем, прежде всего, не только близкий родственник, а Мужчина! И он хочет видеть возле себя желанную женщину – любовницу, а не только союзника и мать его детей. Через 10 и 20 лет желательно оставаться для мужа океаном: иногда тихим, иногда бурным, увлекательным и изменчивым, а не грязью в ряске...
  • Женщина должна быть не просто любимой, а необходимой, как воздух.
  • Понимание без слов... Если ваш мужчина не умеет "считывать" информацию о ваших эмоциях и внутреннем состоянии по выражению лица и взгляду, значит это не ваш человек.
  • Любовь для меня – это не процесс принятия, но и умение отдавать и считывать язык любви мужчины.

Танцовщица завершила публикацию словами, что язык любви – это слова, помощь, осязание, подарки, время, которое ты уделяешь любимому человеку и поступки. Также она пожелала каждому море любви и, прежде всего, любви к себе.

 

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Автор: Кристина Кобак
Теги: День Валентина LifeStyle
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