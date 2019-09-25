Екатерина Кухар появится на страницах итальянского Vogue: первое фото

Украинская прима-балерина Екатерина Кухар снялась в чувственной фотосессии, которая появится на страницах популярного издания Vogue Italy.

Как сообщает РБК, автором съемки был Вадим Яцун. Он создал нежную и чувственную фотосессию для Екатерины Кухар, в которой прима-балерина примерила пикантные образы с перьями, взятые из "Лебединого озера". Один из снимков представители итальянского Vogue разместят в новом выпуске глянца.

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"Для реализации проекта мы с Екатериной решили не уходить далеко от знакомых ей атрибутов: зеркал и лебединой легкости. Поскольку нам не хотелось придерживаться штампов и работать в зале занятий или роскошных холлах театров, я решил переместить локацию в студийные условия и трансформировать пространство с помощью кривых зеркал! Увидев результат, мы сразу же поняли, что эти фото нужно размещать только в глянце мирового уровня!" – прокомментировал Вадим Яцун.

По словам фотографа, сотрудничество с примой-балериной продолжится. Художник запланировал создать проект, главной музой и звездой которого станет Екатерина Кухар. Сама же балерина не скрывает своего восторга от того, что ее фото разместят в итальянском глянце, ведь именно там, по ее мнению, творится мода.

Мне было очень приятно узнать об этой новости. Ведь итальянцы всегда были законодателями моды и поклонниками красоты. На такие съемки я соглашаюсь крайне редко и только в том случае, когда очень доверяю человеку, с которым работаю. Я до начала съемки не понимала, что меня ждет,

– добавила Екатерина Кухар.



Екатерина Кухар / Vogue Italy



Съемка Вадима Яцуна с участием Екатерины Кухар / Instagram / @vadim_yatsun