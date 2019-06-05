Екатерина Кухар примерила несколько свадебных платьев: балерина готовится к пышному празднованию

Знаменитая украинская танцевальная пара Екатерина Кухар и Александр Стоянов вскоре сыграют пышную свадьбу. Прима-балерина уже вовсю готовится к празднованию, относительно которого советуется со своими поклонниками.

Прима-балерина украинской оперы Екатерина Кухар вышла замуж за своего партнера и отца своих детей Александра Стоянова в конце 2018 года. Звездная пара связала себя узлами брака тайно от всех в США. О церемонии знали только самые близкие люди. Однако новоявленные супруги также решило устроить пышное празднование.

Читайте также: Церемония состоялась прямо на сцене Екатерина Кухар рассказала новые подробности бракосочетания в США

На своей странице в Instagram Екатерина Кухар опубликовала фотографии, на которых она примеряет различные варианты свадебных нарядов. Знаменитая судья проекта "Танцы со звездами" спросила своих фанатов, которая, по их мнению, платье подходит ее больше, отметив, что Катя Осадчая, Влад Яма и Андре Тан отдали предпочтение наряду, изображенному на пятой фотографии, а именно – белом комбинезоне с массивным перьями и фатином поверх брюк.