Екатерина Кухар показала стройные ноги в прозрачном боди: горячие фото

126 Читати новину українською
Екатерина Кухар
Екатерина Кухар / elle.ua

Украинская прима-балерина Екатерина Кухар известна своей строгостью во время судейства в шоу "Танцы со звездами". Однако ее требовательность не кончалась на участниках шоу. К себе украинская танцовщица не относится снисходительнее. Результат ее упорного труда – отличная спортивная форма и красивое тело, которое Екатерина Кухар продемонстрировала в новой фотосессии.

Недавно сеть взбудоражила новость о тайном бракосочетании украинских танцоров Екатерины Кухар и Александра Стоянова после десяти лет совместной жизни. Супруги поделились свадебными снимками, которые они сделали в США. А уже меньше, чем через месяц, украинская прима-балерина появилась в сексуальной съемке. Снимки Екатерины Кухар появились на сайте издания Elle.

Читайте также: Официально: Екатерина Кухар и Александр Стоянов поженились после 10 лет совместной жизни

Знаменитая актриса балета позировала перед камерой фотографа в соблазнительном, однако в то же время нежном боди. Наряд балерины был создан из полупрозрачной ткани, однако роскошности ему придало нашитые перья и массивные рукава.

На одной из фотографий видно, что Екатерина Кухар надела телесное белье, чтобы его было как можно меньше видно, а на другой – стыдливо и нежно поставила руки на обнаженные стройные ноги.

Катерина Кухар
Екатерина Кухар / Elle

Катерина Кухар
Екатерина Кухар / Elle

Катерина Кухар
Екатерина Кухар / Elle

blog_ava
Порошенко и штаб Зеленского прокомментировали ссору в эфире "1+1"
сегодня
1194
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Эротика
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Куда пойти в Киеве на выходных: афиша 12-14 апреля
сегодня 20:45 Куда пойти в Киеве на выходных: афиша 12-14 апреля
234
Сирше Ронан-25: история успеха молодой актрисы и выдающиеся роли в кино
сегодня 16:33 Сирше Ронан-25: история успеха молодой актрисы и выдающиеся роли в кино
Марта Вересюк 127
Марина Порошенко или Елена Зеленская: кто из будущих первых леди более стильная
сегодня 14:03 Марина Порошенко или Елена Зеленская: кто из будущих первых леди более стильная
Юлія Девда 7872
Как разделать рыбу на филе – пошаговая инструкция
сегодня 11:14 Как разделать рыбу на филе – пошаговая инструкция
Богданна Рибак 96
У красоты нет возраста: топ самых соблазнительных женщин, которым за 50
сегодня 10:39 У красоты нет возраста: топ самых соблазнительных женщин, которым за 50
Анастасія Манюхіна 842
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук