Екатерина Кухар показала стройные ноги в прозрачном боди: горячие фото

Украинская прима-балерина Екатерина Кухар известна своей строгостью во время судейства в шоу "Танцы со звездами". Однако ее требовательность не кончалась на участниках шоу. К себе украинская танцовщица не относится снисходительнее. Результат ее упорного труда – отличная спортивная форма и красивое тело, которое Екатерина Кухар продемонстрировала в новой фотосессии.

Недавно сеть взбудоражила новость о тайном бракосочетании украинских танцоров Екатерины Кухар и Александра Стоянова после десяти лет совместной жизни. Супруги поделились свадебными снимками, которые они сделали в США. А уже меньше, чем через месяц, украинская прима-балерина появилась в сексуальной съемке. Снимки Екатерины Кухар появились на сайте издания Elle.

Читайте также: Официально: Екатерина Кухар и Александр Стоянов поженились после 10 лет совместной жизни

Знаменитая актриса балета позировала перед камерой фотографа в соблазнительном, однако в то же время нежном боди. Наряд балерины был создан из полупрозрачной ткани, однако роскошности ему придало нашитые перья и массивные рукава.

На одной из фотографий видно, что Екатерина Кухар надела телесное белье, чтобы его было как можно меньше видно, а на другой – стыдливо и нежно поставила руки на обнаженные стройные ноги.



Екатерина Кухар / Elle

​

Екатерина Кухар / Elle