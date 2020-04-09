Екатерина Кухар посоветовала книги для чтения на карантине: любимые произведения балерины
Украинская прима-балерина и судья шоу "Танцы со звездами" Екатерина Кухар придерживается правил карантина и остается дома. Звезда поделилась с поклонниками любимыми книгами, которые скрасят домашние вечера в это нелегкое время.
Знаменитости стараются поддержать поклонников в изоляции и чуть ли не ежедневно делятся полезными советами для хорошего проведения времени. Сейчас важно не отчаиваться и отвлечься от плохих мыслей. Екатерина Кухар на личной странице в Инстаграме опубликовала сообщение, в котором посоветовала взять в руки книжку и окунуться в невероятные истории.
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Чтение – это один из способов расслабиться, сделать чашку ароматного кофе и провести время в гармонии с собой.
Любимые книги Екатерины Кухар:
- Классика:
Уильям Шекспир – "Укрощение строптивой"
А.С. Пушкин – "Евгений Онегин"
Жорж Санд – "Консуэло"
Сомерсет Моэм – "Узорный покров", "Театр"
- Детективы:
Ю. Несбе – "Охотник за головами", "Снеговик", "Жажда", "Не было печали"
Джеки Коллинз – "Мир полон женатых мужчин", "Рок-звезда", "Голливудские дети"
- Современная литература:⠀
Дэн Браун – DaVinci code, "Ангелы и Демоны", "Инферно", "Точка обмана"
Борис Акунин – "Левиафан", "Коронация, или Последний из романов"
Ольга Фреймут – "О любви", "Этикет"
Анастасия Игнатова – "Мама успеет все"
Анна Гавальда – "35 килограммов надежды"
- Психология:
Дейл Карнеги – "Как перестать беспокоиться и начать жить", "Искусство публичной речи"
Вадим Зеланд – "Трансерфинг реальности"
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