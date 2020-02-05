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Екатерина Кухар позировала в чувственной фотосессии: нежное фото

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Екатерина Кухар / Instagram / @ekaterinakukhar_official

Прима-балерина и судья телепроекта "Танцы со звездами 2019" Екатерина Кухар поражает фанатов своими изысканными образами. Ее нежные и чувственные фотосессии завораживают.

Екатерину Кухар считают одной из самых суровых судей шоу "Танцы со звездами", однако она часто позирует в изысканных и нежных фотосессиях. На своей странице в Инстаграме Екатерина опубликовала фотографию, которая вызывает восхищение.

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Балерина позирует в нежном наряде, состоящем из прозрачного платье с белыми аппликациями в виде бабочек и белым широким поясом с перьями. Под ним на Екатерине было телесное боди. Такой аутфит звезда объединила с бежевыми пуантами.

Изысканная укладка и нежный макияж гармонично дополнили образ знаменитости.

Катерина Кухар
Екатерина Кухар / Instagram / @ekaterinakukhar_official

Посмотрите на топ-5 нежных фотографий Екатерины.

Катерина Кухар
Екатерина Кухар / Instagram / @ekaterinakukhar_official

Катерина Кухар
Прима-балерина Екатерина Кухар / Instagram / @ekaterinakukhar_official

Катерина Кухар
Екатерина Кухар на шоу "Танцы со звездами" / Instagram / @ekaterinakukhar_official

Катерина Кухар
Изысканная Екатерина Кухар / Instagram / @ekaterinakukhar_official

Катерина Кухар
Екатерина Кухар занимается балетом/ Instagram / @ekaterinakukhar_official

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Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Стиль и мода
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