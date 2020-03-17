Екатерина Кухар прервала медовый месяц в Таиланде и едва успевает попасть домой: детали

Украинская балерина вместе со своим мужем Александром после 10 лет совместной жизни наконец отправилась на желанный медовый месяц. Путешествие состоялось в Таиланд, но в связи с карантином и закрытием авиаграниц, супруги едва успели отправиться в Украину.

Прима Екатерина Кухар в своем инстаграме на протяжении последней недели публиковала яркие и романтичные фото со своего отдыха. Но несмотря на всю красоту и роскошь, звезда призналась, что ей никогда не давалось все легко, даже медовый месяц. Ведь известно, что Президент Украины Владимир Зеленский попросил всех украинцев вернуться из путешествий в Украину до 17 марта включительно.

К слову туристы, находящиеся за границей, должны самостоятельно планировать возвращение в Украину

"Мне никогда ничего в жизни не давалось легко и мой медовый месяц, через 10 лет, тому доказательство... Не буду считать дни, которые нам пришлось оставить непережитыми в Таиланде и не буду о них жалеть, сейчас самое главное – это вернуться домой", – рассказала в одной из публикаций Екатерина Кухар.

Но уже сегодня, 16 марта, она опубликовала фотовоспоминание из путешествия и отметила, что с Александром уже находится на полпути домой. Пара приехала в Таиланд лишь три дня назад и уже вынуждена возвращаться обратно.

В ожидании пересадки и уже на полпути к дому. Я буду очень скучать за этим райским местом и еще долго буду вспоминать то внутреннее ощущение умиротворения и восторга, которые вызывали на моем лице улыбку,

– рассказала Кухар.

Она добавила, что все "сейчас перенасыщены информацией от СМИ и за последнюю неделю успели очень устать и расшатать свои нервы", но она еще будет наслаждаться красотой тех стран, где она побывала с мужем, на своем гаджете.

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"Мойте руки с мылом и старайтесь не посещать людные места. Берегите себя и будьте здоровы!", – подытожила Кухар.

Смотрите фото с райского отдыха Екатерины Кухар и Александра:

Известно, что прима и премьер Национальной оперы Украины полетели в Таиланд, чтобы отпраздновать свой первый официальный медовый месяц. И хотя супруги имеют совместную дочь и уже около 10 лет вместе, только в 2019-м они официально поженились.