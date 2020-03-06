Екатерина Кухар рассказала о гастролях по Европе в разгар коронавируса: Франция охвачена паникой

В течение последних двух месяцев артисты балета Екатерина Кухар и Александр Стоянов гастролировали по Франции со спектаклями. Их туры совпали по времени с эпидемией коронавируса. Звезды рассказали, что множество зрителей приходили в театр в масках. А супруги тщательно заботилось о своем здоровье и иммунной системе.

Екатерина Кухар и Александр Стоянов на днях вернулись в Украину после масштабного гастрольного тура, который начался из Китая. Однако пара покинула страну задолго до вспышки коронавируса. Для издания Viva, артисты балета рассказали, что в Европе царит настоящая паника, количество летальных случаев во всем мире от заболевания растет изо дня в день.

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Александр Стоянов отметил, что многое зависит от того, как настроили себя люди. Не стоит позволять собственному страху брать верх над разумом. Звездная пара, в отличие от местных жителей, в панику не бросалась.

Франция, как и другие страны, охвачена паникой. Очень много людей в магазинах, в театрах и музеях ходят в масках, большинство из них – азиаты. Самое интересное, что из-за этого совершенно не понятно кто из них болеет, а кто здоров,

– отметила Екатерина Кухар.

Кроме того, прима-балерина Национальной оперы рассказала, что в аэропорту Франции не проводят досмотр пассажиров, а все они осуществляли перелет без масок. Когда артисты приземлились в Украине, то в Борисполе у ​​них даже проверяли температуру.

Александр и Екатерина отметили, что в разгар эпидемии они следят о своем здоровье – пьют теплые напитки с медом, имбирем, корнем женьшеня и другими травами. Не забывают также об элементарных правилах гигиены – мыть руки после прихода домой и промывать нос мыльным раствором: "Мы с Сашей маски не носим, ​​ведь помочь могут только респираторные, в которых очень сложно дышать и которые сложно купить".

Отметим, что по состоянию на 6 марта от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 3383 человек. Общее количество инфицированных – 98 387 человек по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели более 55 тысяч человек.

Данные о смертности от коронавируса / Инфографика 24 канала