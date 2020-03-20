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Екатерина Кухар с мужем самоизолировались от детей после возвращения из Таиланда

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Украинская прима-балерина, судья шоу "Танцы со звездами" Екатерина Кухар вместе с мужем устроили желанный медовый месяц после 10 лет брака. Супруги отдыхали в Таиланде и едва успели вернуться домой к закрытию авиаграниц в связи с пандемией коронавируса. Теперь они пробудут в изоляции 14 дней, чтобы не подвергать детей опасности.

Украинцам советуют отправиться на двухнедельный карантин после того, как они возвращаются из-за границы. Такие меры безопасности вводятся для того, чтобы убедиться, что люди здоровы и не угрожают другим. Екатерина Кухар и ее муж Александр Стоянов решили самоизолироваться от детей. Об этом и впечатлении от ситуации, которая сложилась в мире, Екатерина рассказала на своей странице в инстаграме.

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Известно, что в Китае коронавирус идет на спад. Там фиксируют все меньше и меньше случаев заражения коронавирусом, а за последние сутки не выявлено ни одного нового больного. Балерина в публикации поделилась своими мыслями по этому поводу и проанализировала, почему в одних странах происходит активная вспышка, а в других недуг угасает.

"Вирус в Китае идет на спад, об этом свидетельствует их жесткий самоконтроль, дисциплина и высокая социальная ответственность, поэтому на сегодня количество зараженных вирусом уже в пределах до 50 человек в сутки и соответственно, меньше смертность. Итальянцы, по причине своей ментальности (они легкие, веселые, непринужденные), не сразу серьезно отнеслись к угрозе, как результат – вчерашняя статистика: 475 человек, летальный исход. Судя по тому, что происходит на улицах, за окном, что мы видим по телевизору и слышим от знакомых – украинцы еще до конца не осознали серьезность проблемы", – написала знаменитость.

Кухар также добавила, что наш народ не понимает, что может случиться, если сейчас не защитить себя.

Продолжают напихиваться в общественный транспорт, толпиться в магазинах, продолжают группами гулять и заниматься своими делами, которых во время карантина лучше избегать,
– отметила знаменитость.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Не смотря на то, что мы вернулись в Украину, мы решили самоизолироваться. Так что, к сожалению, эти две недели, которые мы могли бы провести с детьми, проводим только вдвоём. Поэтому, будем настраиваться на позитив и представим себе, что наш #honeymoon продолжается, только в пределах Украины. ⠀ Когда у тебя появляется много свободного времени, мысли сами лезут в голову и ты начинаешь обдумывать всё происходящее вокруг. И сейчас, конечно, главенствующий вопрос — короновирус..? Поэтому, волей-неволей, я начинаю проводить параллели, делаю мысленный анализ и хочу поделиться своими наблюдениями с вами. ⠀ Вирус в Китае идёт на спад, об этом свидетельствует их жесткий самоконтроль, дисциплина и высокая социальная ответственность, поэтому на сегодняшний день количество зараженных вирусом УЖЕ в пределах до 50 человек в сутки и соответственно, меньше смертность. ⠀ Итальянцы, в виду своей ментальности (они легкие, веселые, непринужденные), не сразу серьезно отнеслись к угрозе, как результат — вчерашняя статистика: 475 человек, летальный исход. ⠀ Судя по тому, что происходит на улицах, за окном, что мы видим по телевизору и слышим от знакомых — украинцы еще до конца не осознали серьезность проблемы. Не все видят, что происходит с другими нациями, продолжают набиваться в общественный транспорт, толпиться в магазинах, продолжают группами гулять и заниматься своими делами, которые во время карантина лучше избегать. ⠀ Продолжая свой анализ и наблюдения, пока мы летели обратно из Таиланда в Киев, даже в аэропорту не все люди надевают маски (~50/50)... Во время межконтинентальных длительных рейсов, сложно удержаться от перекуса или глотка воды. Конечно, пассажиры, и мы в том числе, переодически снимали маски, для того, чтобы что-то съесть или попить. Каждый раз снимая маску, чтобы сделать глоток воды, я ловила себя на мысли: «Это очень смешно и странно, потому что наверное, маски теряют сразу же свой смысл...». ⠀ Продолжение в карусели ⠀ #quarantine #coronavirus #timeforus #stayhome #itwillbebetter

Допис, поширений Ekaterina Kukhar (@ekaterinakukhar_official)

Отметим, по состоянию на 19 марта, в Украине зафиксировали 26 случаев заражения коронавирусом, 3 из которых летальные. Всего в мире почти 245 тысяч подтвержденных случаев коронавируса. Более 10 тысяч смертей и более 86 тысяч человек выздоровели. Людей призывают оставаться дома, чтобы уменьшить риск инфицирования. При первых симптомах заболевания обращайтесь к семейному врачу.


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Новости про коронавирус 19 марта: в Ухане ни одного нового случая, в Украине еще плюс 10
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Автор: Кристина Кобак
Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Новости LifeStyle LifeStyle
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