Екатерина Кухар с мужем самоизолировались от детей после возвращения из Таиланда

Украинская прима-балерина, судья шоу "Танцы со звездами" Екатерина Кухар вместе с мужем устроили желанный медовый месяц после 10 лет брака. Супруги отдыхали в Таиланде и едва успели вернуться домой к закрытию авиаграниц в связи с пандемией коронавируса. Теперь они пробудут в изоляции 14 дней, чтобы не подвергать детей опасности.

Украинцам советуют отправиться на двухнедельный карантин после того, как они возвращаются из-за границы. Такие меры безопасности вводятся для того, чтобы убедиться, что люди здоровы и не угрожают другим. Екатерина Кухар и ее муж Александр Стоянов решили самоизолироваться от детей. Об этом и впечатлении от ситуации, которая сложилась в мире, Екатерина рассказала на своей странице в инстаграме.

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Известно, что в Китае коронавирус идет на спад. Там фиксируют все меньше и меньше случаев заражения коронавирусом, а за последние сутки не выявлено ни одного нового больного. Балерина в публикации поделилась своими мыслями по этому поводу и проанализировала, почему в одних странах происходит активная вспышка, а в других недуг угасает.

"Вирус в Китае идет на спад, об этом свидетельствует их жесткий самоконтроль, дисциплина и высокая социальная ответственность, поэтому на сегодня количество зараженных вирусом уже в пределах до 50 человек в сутки и соответственно, меньше смертность. Итальянцы, по причине своей ментальности (они легкие, веселые, непринужденные), не сразу серьезно отнеслись к угрозе, как результат – вчерашняя статистика: 475 человек, летальный исход. Судя по тому, что происходит на улицах, за окном, что мы видим по телевизору и слышим от знакомых – украинцы еще до конца не осознали серьезность проблемы", – написала знаменитость.

Кухар также добавила, что наш народ не понимает, что может случиться, если сейчас не защитить себя.

Продолжают напихиваться в общественный транспорт, толпиться в магазинах, продолжают группами гулять и заниматься своими делами, которых во время карантина лучше избегать,

– отметила знаменитость.

Отметим, по состоянию на 19 марта, в Украине зафиксировали 26 случаев заражения коронавирусом, 3 из которых летальные. Всего в мире почти 245 тысяч подтвержденных случаев коронавируса. Более 10 тысяч смертей и более 86 тысяч человек выздоровели. Людей призывают оставаться дома, чтобы уменьшить риск инфицирования. При первых симптомах заболевания обращайтесь к семейному врачу.



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