Екатерина Кухар с семьей посетила допремьерный показ фильма "Щелкунчик и четыре королевства"

Допремьерный показ ожидаемой киноленты состоялся в кинотеатре Оскар 4 декабря. Первый показ фильма посетила судья "Танцев со звездами" Екатерина Кухар с мужем Александром Стояновым и сыном Тимуром.

Екатерина Кухар пришла на просмотр фильма о Щелкунчике с сыном и мужем. Семейное времяпрепровождение они зафиксировали на общих снимках, которые появились на сайте ТСН.

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Вероятно, известная украинская балерина с профессиональной точки зрения оценила актерскую игру и хореографию артистки балета Мисти Коупленд. На допремьерный показ пришли также участник группы "Океан Эльзы", певец Melovin, Лиза Ющенко, "Мисс Украина 2016" Александра Кучеренко и многие другие.

По сюжету фильма, Клара с братом получают много подарков накануне Рождества. Среди полученных гостинцев от крестного отца Дроссельмеера есть обычная на первый взгляд игрушка – деревянный человечек по имени Щелкунчик, который может раскалывать орехи любой крепости. Перед тем, как ложиться спать, Клара случайно становится свидетелем грандиозной битвы. Солдатик Щелкунчик, что стоит во главе армии игрушек, борется с мышиным королем, который выбрался из-под пола.

Екатерина Кухар с сыном на премьере фильма

Елизавета Ющенко на премьере "Щелкунчик и четыре королевства"



Екатерина Кухар с мужем Александром Стояновым и сыном Тимуром