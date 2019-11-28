Екатерина Кухар снялась в чувственной фотосессии с мужем для украинского Elle: фото

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Александр Стоянов и Екатерина Кухар / Instagram / @stoianov_aleksandr

Прима-балерина и судья развлекательного шоу "Танцы со звездами 2019" Екатерина Кухар со своим мужем Александром Стояновым снялась в нежной фотосессии для декабрьского выпуска украинского глянцевого журнала Elle.

Об этом Кухар сообщила на своей странице в инстаграме и опубликовала одно из первых фото. В интервью Elle Екатерина и Александр рассказали о семье, любви, балете и их ценностях.

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На черно-белых снимках супруги демонстрируют страсть, которая пылает между ними. В подписи балерина рассказала, насколько важен для нее Стоянов. Она подчеркнула, что им всегда комфортно быть вместе, ведь они – "лед и пламень, инь и янь, неразлучники".

Друг, партнер, союзник, любовник. Ему важно, чтобы я вкусно поела и это должны быть только свежие продукты. Если мои ноги устали и болят после пуантов, он всегда сделает массаж и почувствует каждый мускул, как опытный и высококлассный массажист. На гастролях он даже готов стать для меня костюмером и закрепить мне на голове диадему, чтобы не подпускать ко мне посторонних людей,
– признается Екатерина Кухар.

По словам звезды, ее возлюбленный – это человек, который дарит ей крылья и готов ради нее быть кем угодно.

Олександр Стоянов і Катерина Кухар
Александр Стоянов и Екатерина​ Кухар /  Instagram / @stoianov_aleksandr

Олександр Стоянов і Катерина Кухар
Александр Стоянов и Екатерина​ Кухар / Instagram / @ekaterinakukhar_official

Что известно о личной жизни Екатерины Кухар?
Прима-балерина Екатерина Кухар еще в 2014 году пошла к алтарю с Александром Стояновым. Однако, по словам судьи "Танцев со звездами 2019", для нее штамп в паспорте не был таким важным. Пара решила обвенчаться в одной из украинских церквей и не обращаться в ЗАГС. Однако теперь влюбленные все же решили узаконить свои отношения. "5 лет назад, 15 сентября, мы с Александром Стояновым были венчаны в церкви, когда я стала его женой перед Богом. Мы всегда считали венчание для нашей семьи важнее, чем официальный брак, несмотря на то, что все при первой же возможности нам намекали, что пора ставить штамп в паспорте", – пояснила журналистам ТСН Екатерина Кухар.

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости Украины LifeStyle Новости LifeStyle Звездные романы
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