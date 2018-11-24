Екатерина Кухар в юности была блондинкой: неожиданное фото балерины

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Екатерина Кухар
Екатерина Кухар / www.instagram.com/ekaterinakukhar_official

Украинская прима-балерина и судья шоу "Танцы со звездами" Екатерина Кухар всем запомнилась в образе уверенной миниатюрной брюнетки, которая уже много лет не экспериментирует со внешностью. Однако в сети появилось архивное фото танцовщицы.

Новое фото опубликовала официальная страница шоу "Танцы со звездами" в Instagram.

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На архивном снимке Кухар изображена со своими друзьями неподалеку от дачного участка. Поклонники были поражены, увидев приму-балерину блондинкой.

"Узнали приму-балерину? Екатерина Кухар в 16 лет", – говорится в подписи к фото.

катерина кухар
Екатерина Кухар / Instagram @tanci1plus1

катерина кухар
Екатерина Кухар / Instagram @ekaterinakukhar_official

Кто такая Екатерина Кухар?
Известная балерина и прима украинского балета Национальной оперы Украины имени Тараса Шевченко. В 2012 году стала заслуженной артисткой Украины. Екатерина гастролирует с постановками по странам Европы, Азии и Северной Америки.
В 2016 году Кухар наградили Орденом княгини Ольги III степени, а 10 июля 2017 года звезда стала судьей пятого сезона телевизионного проекта "Танцы со звездами".

Теги: LifeStyle Новости Украины
Источник: Lifestyle
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