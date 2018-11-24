Екатерина Кухар в юности была блондинкой: неожиданное фото балерины

Украинская прима-балерина и судья шоу "Танцы со звездами" Екатерина Кухар всем запомнилась в образе уверенной миниатюрной брюнетки, которая уже много лет не экспериментирует со внешностью. Однако в сети появилось архивное фото танцовщицы.

Новое фото опубликовала официальная страница шоу "Танцы со звездами" в Instagram. Читайте также: "Танцы со звездами 2018": как Екатерина Кухар станцевала зажигательный фристайл в прямом эфире На архивном снимке Кухар изображена со своими друзьями неподалеку от дачного участка. Поклонники были поражены, увидев приму-балерину блондинкой. "Узнали приму-балерину? Екатерина Кухар в 16 лет", – говорится в подписи к фото.

Екатерина Кухар / Instagram @tanci1plus1

Екатерина Кухар / Instagram @ekaterinakukhar_official Кто такая Екатерина Кухар?

Известная балерина и прима украинского балета Национальной оперы Украины имени Тараса Шевченко. В 2012 году стала заслуженной артисткой Украины. Екатерина гастролирует с постановками по странам Европы, Азии и Северной Америки.

В 2016 году Кухар наградили Орденом княгини Ольги III степени, а 10 июля 2017 года звезда стала судьей пятого сезона телевизионного проекта "Танцы со звездами".