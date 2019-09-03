Екатерина Кухар в прямом эфире вспомнила Ирину Билык: острая реакция певицы

В воскресенье, 1 сентября, состоялся второй эфир "Танцев со звездами 2019". Во время шоу прима-балерина Екатерина Кухар вспомнила имя певицы Ирины Билык, оценивая постановку ее экс-мужа Дмитрия Дикусара. После этого между двумя звездами вспыхнул громкий скандал.

С чего начался конфликт?

На "Вечере легенд" Дмитрий Дикусар и Виктория Булитко показали постановку о жизни легендарной Эдит Пиаф. Все звездные судьи были в восторге от выступления участников, а Екатерина Кухар дала комментарий, который вызвал большой конфликт.

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"Я сегодня с восторгом наблюдала за такой другой Булитко. И наконец-то забыла об Ирине Билык", – заявила Екатерина Кухар в начале своего комментария.

Реакция Ирины Билык

На такое упоминание отреагировала сама певица. Ирина Билык в сети опубликовала сообщение, в котором завуалировано обратилась к Екатерине Кухар. Артистка заявила, что прима-балерина публично показывает ненависть к более успешным украинкам, а телеканал 1+1 это все транслирует ради рейтинга. Вместе с тем, присоединившись к шоу-бизнесу, судья "Танцев со звездами 2019" вызывает только презрение среди коллег.

Хочу просто отметить, что когда все, что остается у центрального канала – это балерины, которые плохо говорят, которые потеряли признание коллег и любовь публики, компенсировать неприятные вещи с помощью моего имени – просто дно. Вам, как приме-балерине, в далеком прошлом неоднократно намекала аудитория многих артистов: не надо так, не унижайте себя ненавистью к более успешным,

– написала Ирина Билык.

Кроме этого, артистка попросила больше не ставить в неловкое положение ее бывшего мужа – Дмитрия Дикусара. На видео видно, как лицо танцора и участника проекта со счастливо улыбающегося изменилось в серьезное, когда Екатерина Кухар вспомнила об Ирине Билык.

"И не ставьте, пожалуйста, в неловкое положение прекрасную и харизматичную пару, партнером в которой является мой бывший муж. Мне не жалко своего имени, если уж вам больше не на чем хайпить, но давайте просто вспомним, кто есть кто", – заявила артистка.

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Скандал на "Танцах со звездами": ответ Екатерины Кухар

Ответ Екатерины Кухар не заставил себя ждать. В сети она опубликовала фрагмент из своего комментария при оценке постановки Дмитрия Дикусара и Виктории Булитко. Прима-балерина призналась, что не хотела обидеть Ирину Билык, так как считает артистку "душевной и мудрой женщиной, которой она восхищалась с детства".

Вспоминая вас в таком рейтинговом шоу, я отдавала вам честь. Для меня вы незабываемая певица. И мне очень жаль, что вы этого не поняли... В юности я с большим удовольствием слушала Ваши песни, с радостью наблюдала бы и сейчас за вашим музыкальным творческим путем,

– ответила Екатерина Кухар.

В то же время прима-балерина не поняла, почему Ирина Билык не адресовала это заявление непосредственно ей и не написала в ответ ее имя. Поэтому Екатерина Кухар предположила, что певица не была автором острого заявления. В конце обращения Екатерина Кухар пригласила артистку на спектакль "Жизель", тем самым указав, что является действующей примой-балериной, а не женщиной, которая "предала свою профессию".