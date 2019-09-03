Екатерина Кухар в прямом эфире вспомнила Ирину Билык: острая реакция певицы

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Конфликт между Екатериной Кухар и Ириной Билык
Конфликт между Екатериной Кухар и Ириной Билык / LifeStyle 24

В воскресенье, 1 сентября, состоялся второй эфир "Танцев со звездами 2019". Во время шоу прима-балерина Екатерина Кухар вспомнила имя певицы Ирины Билык, оценивая постановку ее экс-мужа Дмитрия Дикусара. После этого между двумя звездами вспыхнул громкий скандал.

С чего начался конфликт?

На "Вечере легенд" Дмитрий Дикусар и Виктория Булитко показали постановку о жизни легендарной Эдит Пиаф. Все звездные судьи были в восторге от выступления участников, а Екатерина Кухар дала комментарий, который вызвал большой конфликт.

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"Я сегодня с восторгом наблюдала за такой другой Булитко. И наконец-то забыла об Ирине Билык", – заявила Екатерина Кухар в начале своего комментария.

Реакция Ирины Билык

На такое упоминание отреагировала сама певица. Ирина Билык в сети опубликовала сообщение, в котором завуалировано обратилась к Екатерине Кухар. Артистка заявила, что прима-балерина публично показывает ненависть к более успешным украинкам, а телеканал 1+1 это все транслирует ради рейтинга. Вместе с тем, присоединившись к шоу-бизнесу, судья "Танцев со звездами 2019" вызывает только презрение среди коллег.

Хочу просто отметить, что когда все, что остается у центрального канала – это балерины, которые плохо говорят, которые потеряли признание коллег и любовь публики, компенсировать неприятные вещи с помощью моего имени – просто дно. Вам, как приме-балерине, в далеком прошлом неоднократно намекала аудитория многих артистов: не надо так, не унижайте себя ненавистью к более успешным,
– написала Ирина Билык.

Кроме этого, артистка попросила больше не ставить в неловкое положение ее бывшего мужа – Дмитрия Дикусара. На видео видно, как лицо танцора и участника проекта со счастливо улыбающегося изменилось в серьезное, когда Екатерина Кухар вспомнила об Ирине Билык.

"И не ставьте, пожалуйста, в неловкое положение прекрасную и харизматичную пару, партнером в которой является мой бывший муж. Мне не жалко своего имени, если уж вам больше не на чем хайпить, но давайте просто вспомним, кто есть кто", – заявила артистка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Как то я с вами говорила о self-made woman и забыла одну главную вещь: делиться опытом так же важно, как и не опускаться до «летающих табуреток» на сцене центральных каналов. Особенно, если из большого искусства ты уходишь в шоу-биз, вдвойне когда тебя за это начинают презирать коллеги и дело тут не в противном голосе Женщин, которые вызывают в профессиональной тусовке просто тонны ненависти заботливо греют у себя на груди национальные СМИ, потому что даже предательство профессии и профессиональная несостоятельность - это рейтинг, а не то, что эти женщины могли бы о себе подумать. Хочу просто заметить, что когда все, что остается у центрального канала это плохо говорящие балерины, потерявшие признание коллег и любовь публики, компенсировать данные прискорбные вещи с помощью моего имени просто дно. Вам, как приме-балерине в далеком прошлом неоднократно намекала аудитория многих артистов: не надо так, не унижайте себя ненавистью к более успешным. И не ставьте, пожалуйста, в неловкое положение прекрасную и харизматичную пару, партнером в которой является мой бывший муж. Мне не жалко своего имени, раз уж вам больше не на чем хайпить, но давайте просто вспомним кто есть кто

Допис, поширений Ирина Билык (@bilyk_iryna)

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Скандал на "Танцах со звездами": ответ Екатерины Кухар

Ответ Екатерины Кухар не заставил себя ждать. В сети она опубликовала фрагмент из своего комментария при оценке постановки Дмитрия Дикусара и Виктории Булитко. Прима-балерина призналась, что не хотела обидеть Ирину Билык, так как считает артистку "душевной и мудрой женщиной, которой она восхищалась с детства".

Вспоминая вас в таком рейтинговом шоу, я отдавала вам честь. Для меня вы незабываемая певица. И мне очень жаль, что вы этого не поняли... В юности я с большим удовольствием слушала Ваши песни, с радостью наблюдала бы и сейчас за вашим музыкальным творческим путем,
– ответила Екатерина Кухар.

В то же время прима-балерина не поняла, почему Ирина Билык не адресовала это заявление непосредственно ей и не написала в ответ ее имя. Поэтому Екатерина Кухар предположила, что певица не была автором острого заявления. В конце обращения Екатерина Кухар пригласила артистку на спектакль "Жизель", тем самым указав, что является действующей примой-балериной, а не женщиной, которая "предала свою профессию".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ирина, @bilyk_iryna Добрый вечер! Упоминая Вас в таком рейтинговом шоу, я отдавала Вам дань уважения. Для меня Вы незабываемая певица. И мне очень жаль, что Вы этого не поняли... ⠀ В юности я с большим удовольствием проникалась Вашими песнями, с радостью наблюдала бы и сейчас Ваш музыкальный творческий путь. ⠀ После Вашего обращения, (мне было непонятно, почему Вы не обратились ко мне напрямую, хотя бы через отметку), сложилось впечатление, что этот текст написал кто-то за Вас. ⠀ Я уверена, что Вы душевная и мудрая женщина. ⠀ Оставаясь в большом искусстве, приглашаю Вас в Национальную Оперу Украины, на свой спектакль — «Жизель», надеюсь, это вдохновит Вас на новое музыкальное творение! ⠀ Всего самого доброго!

Допис, поширений Ekaterina Kukhar (@ekaterinakukhar_official)

 

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Теги: LifeStyle Скандал Ирина Билык
Источник: LifeStyle 24
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