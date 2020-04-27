24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

Екатерина Осадчая показала роскошное платье в финале "Голоса страны-10": фото

- Читати новину українською
Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов
Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов / Instagram / @kosadcha

Звездная модница Екатерина Осадчая сумела поразить всех зрителей "Голоса страны-10". Ведущая появилась в прямом эфире в роскошном платье, которое подчеркнуло ее стройную талию и модельные ноги.

Как известно, Екатерина Осадчая любит поражать поклонников кутюрными нарядами, которые осмелится примерить не каждая красавица. Последний выпуск "Голоса страны-10" не стал исключением: в прямом эфире телезвезда появилась в вечернем сверкающем платье, которое заворожило своим принтом.

Важно: Победитель Голоса страны 10 сезон – Роман Сасанчин

Наряд Екатерины Осадчей сверкал цветами, от которых было невозможно оторвать взгляда. Эффектным акцентом образа стал асимметричный низ платья, обнажающий стройные ноги телезвезды. Модница завершила look массивными украшениями, идеальной укладкой волос и макияжем с акцентом на глаза.

Катерина Осадча у фіналі Екатерина Осадчая в финале "Голоса страны-10" / Instagram / @kosadcha

Ведуча Катя Осадча
Ведущая Катя Осадчая / Instagram / @kosadcha

И такой футуристический образ был не случайным, ведь впервые в истории украинского "Голоса" ведущие предстали на экранах в виде голограмм. Такое решение организаторы проекта приняли из-за пандемии коронавируса.

Смотрите также: Голос страны 10 сезон 15 выпуск: каким был финал популярного шоу

"Вчера мы с Юрием Горбуновым телепортировались в студию и проекцией были с участниками на сцене, объединяли четыре разные точки включения тренеров и даже на расстоянии вручали кубок победителю. Замечательно, что все это стало реальностью и даже в сложных условиях карантина и изоляции мы это сделали. Спасибо всем, кто придумывал, воплощал и запускал в эфир эту сложную конструкцию", – отметила Катя Осадчая.

Юрій Горбунов та Катя Осадча
Юрий Горбунов и Катя Осадчая / Instagram / @kosadcha

В перерві між зйомками Горбунов та Осадча зробили селфі
В перерыве между съемками Горбунов и Осадчая сделали селфи / Instagram / @kosadcha

Автор: Юлия Михайлова
Теги: Новости Украины LifeStyle Катя Осадчая Стиль и мода
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
9 невероятных сериалов, на которые не жалко потратить время
сегодня , 15:08 9 невероятных сериалов, на которые не жалко потратить время
Юлія Михайлова
Майские праздники 2020: сколько дней будут отдыхать украинцы
сегодня , 10:02 Майские праздники 2020: сколько дней будут отдыхать украинцы
Квітослава Туз