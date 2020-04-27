Екатерина Осадчая показала роскошное платье в финале "Голоса страны-10": фото

Звездная модница Екатерина Осадчая сумела поразить всех зрителей "Голоса страны-10". Ведущая появилась в прямом эфире в роскошном платье, которое подчеркнуло ее стройную талию и модельные ноги.

Как известно, Екатерина Осадчая любит поражать поклонников кутюрными нарядами, которые осмелится примерить не каждая красавица. Последний выпуск "Голоса страны-10" не стал исключением: в прямом эфире телезвезда появилась в вечернем сверкающем платье, которое заворожило своим принтом.

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Наряд Екатерины Осадчей сверкал цветами, от которых было невозможно оторвать взгляда. Эффектным акцентом образа стал асимметричный низ платья, обнажающий стройные ноги телезвезды. Модница завершила look массивными украшениями, идеальной укладкой волос и макияжем с акцентом на глаза.

Екатерина Осадчая в финале "Голоса страны-10" / Instagram / @kosadcha



Ведущая Катя Осадчая / Instagram / @kosadcha

И такой футуристический образ был не случайным, ведь впервые в истории украинского "Голоса" ведущие предстали на экранах в виде голограмм. Такое решение организаторы проекта приняли из-за пандемии коронавируса.

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"Вчера мы с Юрием Горбуновым телепортировались в студию и проекцией были с участниками на сцене, объединяли четыре разные точки включения тренеров и даже на расстоянии вручали кубок победителю. Замечательно, что все это стало реальностью и даже в сложных условиях карантина и изоляции мы это сделали. Спасибо всем, кто придумывал, воплощал и запускал в эфир эту сложную конструкцию", – отметила Катя Осадчая.



Юрий Горбунов и Катя Осадчая / Instagram / @kosadcha