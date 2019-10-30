Екатерина Осадчая рассказала, как правильно загадывать желание

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая имеет очень плотный график. Для того, чтобы создать интересную и разнообразную программу "Светская жизнь", она находится в центре всех событий не только в Украине, но и за рубежом.

Только за последнюю неделю она успела перевоплотиться в Мортисию из мультфильма "Семейка Адамсов", прогуляться по улочкам Вены и примерить образ шатенки с короной для съемок "Светской жизни". Поэтому после такого напряженного графика, Осадчая мечтала об отдыхе. Ее самым большим желанием было увидеть море, и ведущая его таки увидела.

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В своем Инстаграме Катя Осадчая рассказала поклонникам, что нужно делать, чтобы желания осуществились.

Все знают, что если правильно желать и тщательно ставить цель, то она обязательно воплотится в жизнь. Вот я хотела на море. Имею. Киевское, но ведь море. А у вас, как воплощаются мечты, списки желаний пишете?,

– резюмировала телеведущая.

Не замедлили подписчики с собственными наблюдениями относительно мечтаний. "Если сильно хотеть, то мечта осуществится. Главное – верить", "Мечты стабильно воплощаются", "Главное – правильно желать", "Я мечтаю для вас сделать украшение для волос", – делились поклонники.