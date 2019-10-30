Екатерина Осадчая рассказала, как правильно загадывать желание

47 Читати новину українською
Екатерина Осадчая
Екатерина Осадчая / Инстаграм

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая имеет очень плотный график. Для того, чтобы создать интересную и разнообразную программу "Светская жизнь", она находится в центре всех событий не только в Украине, но и за рубежом.

Только за последнюю неделю она успела перевоплотиться в Мортисию из мультфильма "Семейка Адамсов", прогуляться по улочкам Вены и примерить образ шатенки с короной для съемок "Светской жизни". Поэтому после такого напряженного графика, Осадчая мечтала об отдыхе. Ее самым большим желанием было увидеть море, и ведущая его таки увидела.

Читайте также: Катя Осадчая и Юрий Горбунов устроили романтическое путешествие в Австрию: фото

В своем Инстаграме Катя Осадчая рассказала поклонникам, что нужно делать, чтобы желания осуществились.

Все знают, что если правильно желать и тщательно ставить цель, то она обязательно воплотится в жизнь. Вот я хотела на море. Имею. Киевское, но ведь море. А у вас, как воплощаются мечты, списки желаний пишете?,
– резюмировала телеведущая.

Не замедлили подписчики с собственными наблюдениями относительно мечтаний. "Если сильно хотеть, то мечта осуществится. Главное – верить", "Мечты стабильно воплощаются", "Главное – правильно желать", "Я мечтаю для вас сделать украшение для волос", – делились поклонники.

 

blog_ava
Иванке Трамп – 38: малоизвестные факты о дочери президента США
сегодня
1314
Автор: Юлия Турелык
Теги: LifeStyle Мотивация Катя Осадчая СМИ Журналисты
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Легкий и простой макияж на Хэллоуин: 14 идей, которые можно воплотить в домашних условиях
сегодня 17:12 Легкий и простой макияж на Хэллоуин: 14 идей, которые можно воплотить в домашних условиях
Квітослава Туз 458
Иванке Трамп – 38: малоизвестные факты о дочери президента США
сегодня 12:01 Иванке Трамп – 38: малоизвестные факты о дочери президента США
Юлія Михайлова 1314
Фильмы года 2019: лучшие ленты, которые обязательно стоит увидеть каждому
29 октября 20:03 Фильмы года 2019: лучшие ленты, которые обязательно стоит увидеть каждому
Юлія Турелик 337166
Куда пойти в Киеве на Хэллоуин: афиша мероприятий
29 октября 19:06 Куда пойти в Киеве на Хэллоуин: афиша мероприятий
Квітослава Туз 2218
Страшный макияж на Хэллоуин 2019: оригинальные идеи в видео и фото
29 октября 14:01 Страшный макияж на Хэллоуин 2019: оригинальные идеи в видео и фото
Олена Левчук 4767
Новости
Больше новостей
Залиште відгук