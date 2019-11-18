Дмитрий Шепелев признался в отношениях с Екатериной Тулуповой: что о ней известно

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Что известно о девушке Дмитрия Шепелева / Рамблер

Белорусский телеведущий и шоумен Дмитрий Шепелев, муж покойной Жанны Фриске и отец их ребенка, выложил в сети фото со своей новой избранницей. Ею оказалась 36-летняя дизайнер Екатерина Тулупова.

36-летний шоумен довольно долгое время скрывал отношения со своей новой пассией. Впрочем, когда он поделился своей личной жизнью в сети со своими подписчиками, новая персона в жизни мужа покойной певицы Жанны Фриске вызвала у многих любопытство. Кто такая Екатерина Тулупова, чем она занимается и как познакомилась с Дмитрием Шепелевым – читайте дальше.

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Чем занимается Екатерина Тулупова

Избранница Дмитрия Шепелева родилась в городе Екатеринбург в 1983 году. После того, как закончила школу – переехала в Москву, где училась в Московском энергетическом институте. В студенческие годы познакомилась со своим будущим мужем Дмитрием Кленовым.

Окончив университет, девушка отправилась на стажировку в Италию, в Миланский технический университет. Вернувшись в Россию, Екатерина со своей подругой основала студию дизайна "Арх. Предмет".

Впоследствии Тулупова покинула свое детище и основала проект "Креативные завтраки". Женский клуб стремительно начал набирать обороты, а гостями дизайнера стали популярные и известные звезды страны. За завтраком известные личности обсуждали кино, литературу, тенденции в мире моды, делились впечатлениями от театральных премьер, путешествий и модных показов.

Что известно о личной жизни Екатерины Тулуповой

36-летняя женщина не любит показывать свою личную жизнь на показ, поэтому избегает публичности. В 2013 году у нее родилась дочь Лада. Через 3 года Екатерина рассталась со своим мужем, с которым прожила 13 лет. Бывший муж Тулуповой – бизнесмен, основатель инвестиционной компании Altus Capital и владелец сети аптек "36,6".

Катерина зі своєю донькою Ладою
Екатерина со своей дочкой Ладой

Уже в 2017 году у Шепелева и Тулуповой начался роман, который они тщательно скрывали. В СМИ отмечают, что их отношения начались тогда, когда Дмитрий обустраивал свою новую квартиру и попросил у Екатерины профессиональной дизайнерской помощи. В конце 2018 года пара начала жить вместе. Влюбленные часто путешествуют со своими детьми Ладой и Платоном, которые ходят в один детский сад.

Круглосуточная роль отца способна убить любую романтику. Мы стараемся по возможности улетать, чтобы просто побыть вдвоем. Это получается не очень часто – раз в несколько месяцев,
– рассказал Дмитрий.

Что постит в Инстаграме Екатерина Тулупова

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#нерегулярная я (в разделе моей жизни «публикации в соцсетях») от того, что достаточно мало ярких событий, #нерегулярная от того, что достаточно много ярких событий. В этой нерегулярности я уже седьмой год регулярна. С любовью тронулись в новый сезон и уже отыграли три «концерта» с @zavtrakclub_ru ️, начала проектировать бомбические интерьеры с apart и отрезала челку!

Допис, поширений Тулупова Екатерина (@tulupova)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

песочница 18+

Допис, поширений Тулупова Екатерина (@tulupova)

 

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Автор: Юлия Турелык
Теги: LifeStyle Звездные романы
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