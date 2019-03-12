Екатерину Бужинскую срочно госпитализировали в Болгарии: причина

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В Болгарии госпитализировали Екатерину Бужинскую
В Болгарии госпитализировали Екатерину Бужинскую / Facebook / @katyabuzhynskaya

Украинская певица Екатерина Бужинская попала в больницу. Случилось это во время ее пребывания в столице Болгарии – Софии.

О госпитализации артистка рассказала на своей официальной странице в Facebook. По словам 39-летней Екатерины Бужинской, причиной ухудшения здоровья стал насыщенный рабочий график и стрессы.

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Вот к чему приводит бешеный ритм жизни, стресс, переистощение, неумение делегировать ответственность (это касается синдрома "мамы, которая за все переживает") и плотный гастрольный график. Часто журналисты спрашивают, как я выдерживаю? Трудно! Если кто-то скажет другое – не верьте, ибо это неправда,
– призналась Екатерина Бужинская.

Артистка решила не говорить диагноз, который ей поставили болгарские врачи. Однако Екатерина Бужинская предостерегла своих поклонников от подобной неприятности, поделившись полезными советами. В частности, знаменитость назвала то, от чего стоит отказаться. Это недосыпание, постоянные стрессы, гиподинамия вследствие сидячей работы, частое употребление напитков с повышенным содержанием кофеина, неумение делегировать ответственность у женщин, резкое похудение и невнимательность при приеме медикаментов. Все перечисленные привычки влияют на работу сердца, на что, вероятно, и пожаловалась Екатерина Бужинская.

 

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Теги: LifeStyle Новости Украины Музыка Новости LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
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