Елена Кравец примерила грубый образ байкерши: фото

Знаменитая украинская юмористка Елена Кравец удивила своих поклонников в сети. Звезда "95 квартала" примерила образ байкерши и устроила импровизированную фотосессию на мотоцикле.

С поклонниками Елена Кравец поделилась одним снимком, который разместила на инстаграм-странице. Перед камерой юмористка появилась в приталенных брюках, ботинках и кожаной куртке. Брутальный образ актриса завершила солнцезащитными очками и взъерошенными волосами.

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Уже в посте Елена Кравец призналась, что оседлала мотоцикл своего коллеги по "95 кварталу" Александра Пикалова. И, согласно снимку, такой бунтарский образ ей понравился.

Каким нарядам Елена Кравец отдает предпочтение

Такой грубый look не привыкли видеть поклонники Лены Кравец, ведь в блоге юмористка обычно позирует в элегантном наряде. Трендовые брючные костюмы или изящные платья от дизайнеров – чего только нет в гардеробе актрисы.

Кроме этого, знаменитая юмористка охотно примеряет и национальную одежду. Так, в День вышиванки 21 мая звездная мама поделилась семейным снимком с мужем Сергеем и 3-летними двойняшками Екатериной и Иваном. Елена Кравец красовалась в брюках и белой вышитой рубашке. По словам актрисы, такие фотографии – традиция в ее семье.